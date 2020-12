carmignano. VIA MEDICEA, UN ALTRO PASSO AVANTI VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE E ATTENTO AL TERRITORIO

Il commento del sindaco Edoardo Prestanti e dell’assessore alla cultura Stella Spinelli

CARMIGNANO. Ieri mattina a Prato è stata presentata la mappa e guida della Via Medicea che, attraversando buona parte anche del territorio comunale di Carmignano, permette di scoprirne le bellezze e di viverlo passo dopo passo.

“Il covid – commentano il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore Stella Spinelli — ci ha insegnato che dobbiamo guardare al futuro della promozione turistica con occhi nuovi. La Via Medicea è una di quelle proposte perfettamente in linea con il cambiamento a cui dobbiamo puntare, ponendosi come un brand capace di parlare della storia del territorio, ma anche delle peculiarità di ogni singola, piccola realtà”.

“Questo progetto – aggiungono – ha la sua forza nel rivolgersi ad un turismo non di massa, bensì diffuso, che dà valore all’Italia delle eccellenze. Il tracciato risalta per la valenza paesaggistica che ha ispirato lo stesso Leonardo, le peculiarità botaniche uniche del Montalbano e la storia che emerge spaziando dagli etruschi al rinascimento, passando per le testimonianze medievali”.

“Non possiamo – concludono – che auspicare una sempre maggiore aggregazione delle amministrazioni per valorizzare questo tipo di turismo”.