CARNEVALE AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ARTIMINO

Due gli appuntamenti al Museo per preparare e celebrare il Carnevale

CARMIGNANO. In attesa e per festeggiare il Carnevale, il Museo Archeologico di Artimino nel mese di febbraio ha in programma due iniziative per bambini e famiglie.

Domenica 13 febbraio alle ore 15.00, bambine e bambini dai 3 ai 12 anni sono invitati a trascorre una domenica diversa dal solito per creare le “Maschere di Carnevale al Museo”. I giovani partecipanti si cimenteranno nella realizzazione dell’armatura del guerriero etrusco Larth o nella creazione delle vesti e dei gioielli della matrona Vipia.

Domenica 27 febbraio alle 15.00 si festeggia il Carnevale con una caccia al tesoro speciale. All’iniziativa “Carnevale…è tempo di caccia al tesoro al Museo!” sono invitati bambine e bambini dai 4 ai 12 anni, per chi vuole in maschera.

Il costo delle attività, comprensivo del biglietto di ingresso al museo, è di 5 euro a partecipante. È necessario prenotare entro le ore 13.00 del giorno precedente le singole iniziative, inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it. Le iniziative si realizzeranno con un minimo di 10 partecipanti.

A febbraio è ancora in vigore l’orario invernale: il Museo è aperto sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00, con l’apertura nei giorni feriali soltanto su prenotazione per i gruppi, che possono contattare il museo inviando un’email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it.

[comune di carmignano]