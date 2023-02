CARNEVALE PISTOIESE IN PIAZZA DELLA RESISTENZA: DOMANI LA PRIMA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Appuntamento a partire dalle 14.30. Modifiche alla viabilità in tutta l’area di piazza della Resistenza a partire dalle ore 11

PISTOIA. L’edizione 2023 del Carnevale Pistoiese, organizzato dal Comitato cittadino con la compartecipazione del Comune, entrerà nel vivo domani domenica 5 febbraio con il primo appuntamento in piazza della Resistenza. I festeggiamenti si ripeteranno il 12 e 19 febbraio.

I carri allegorici, realizzati dai volontari dei quattro Rioni cittadini, sfileranno a partire dalle 14.30 e ogni giornata di festa sarà animata anche da banchi gastronomici, scuole di ballo del territorio, truccabimbi, pony e attrazioni per adulti e bambini.

L’ingresso al Carnevale è gratuito fino a 12 anni di età, per il biglietto è previsto un contributo di 5 euro. Al momento dell’acquisto del biglietto saranno consegnati buoni sconto validi nei supermercati Conad di Pistoia, Mister Wizard e Andreini Giocattoli.

La prevendita dei biglietti è effettuata da bar Nazionale in piazza Leonardo Da Vinci, bar Crudelia in via Borgognoni, bar ristorante La Capannina a Bottegone e bar la Tazza Rossa di via Carratica.

Per permettere l’appuntamento sono previste alcune modifiche alla viabilità dalle ore 11 alle 19.

In piazza della Resistenza (nell’intera area di circolazione compresa l’area antistante la Fortezza Santa Barbara, il Parcheggio Resistenza e l’area a parcheggio in corrispondenza di via dei Campi) saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, esclusi i mezzi inerenti la manifestazione.

In via dei Campi, via Campo Marzio, via Ducceschi e via Martiri della Fortezza sarà in vigore il divieto di circolazione e di sosta ad eccezione dei soli residenti della zona, che potranno transitare mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

In piazza Leonardo Da Vinci (in corrispondenza della rampa di accesso a piazza della Resistenza) sarà in vigore la direzione obbligatoria a diritto in via Carratica o a sinistra in direzione via Cesare Battisti – via Frosini.

In via Carratica (in corrispondenza di via Campo Marzio) sarà istituita la direzione obbligatoria a diritto.

In viale Arcadia (in corrispondenza della rotatoria di piazza della Resistenza) ci sarà la direzione obbligatoria a destra.

[puggelli — comune di pistoia]