carnevali & battute. ROMITINO: L’ULTIMA L’HA FATTA QUANDO HA PARLATO DEL BARCO REALE SUL MONTALBANO, L’AREA PROTETTA DOVE TRA IL PD, IL MAZZANTI E LUI HANNO FATTO FARE TUTTO A CANI E PORCI. E LA PROCURA GLI HA DATO IL BOLLINO “CHIQUITA 10 & LODE”

Il Comune di Quarrata ospita a Villa Medicea La Magia la presentazione del libro “La grande riserva del Barco Reale. Il Montalbano fra attività venatoria e gestione del territorio al tempo dei Medici e dei Lorena”, pubblicazione del Consiglio regionale della Toscana che presenta uno studio accurato sulla monumentale bandita del Barco Reale, realizzata dai Medici a completare le proprie residenze e i corrispondenti giardini già iscritti nel 2013 dall’Unesco nella Lista dei Beni Culturali e Naturali del Patrimonio Mondiale, tra cui proprio la Villa La Magia di Quarrata.

L’appuntamento previsto per sabato 11 febbraio 2023 alle ore 9.15 sarà occasione per ascoltare dalla voce degli autori – Silvia Ganceff, Alessandro Lassi e Giuseppe Pisacreta – le vicende della più importante riserva di caccia medicea, ricostruite tramite le fonti documentali conservate nell’Archivio di Stato di Firenze e in altri archivi regionali.

L’evento è organizzato dal Comune di Quarrata con la partecipazione del Circolo di Cultura Politica – Agorà, che curerà la moderazione nella persona della presidente, Renata Fabbri.

Interverranno:

– Gabriele Romiti, Sindaco di Quarrata

– Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana

– Daniele Vergari, ricercatore dell’Accademia dei Georgofili

– Silvia Ganceff, Alessandro Lassi e Giuseppe Pisacreta, autori del libro

– Edoardo Prestanti, Sindaco di Carmignano

– Alessio Torrigiani, Sindaco di Lamporecchio

– Giuseppe Torchia, Sindaco di Vinci

– Alessandro Giunti, Sindaco di Capraia e Limite

Mariavittoria Michelacci, Assessore al turismo del Comune di Quarrata