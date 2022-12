Il suo impegno per la «gente comune» è stato soprattutto afflittivo all’eccesso: giornalisti arrestati; vigili urbani arrestati; curatori fallimentari arrestati; birboni liberi & sciolti – basti pensare al silenzio su Vicofaro –; indagini carabinieriche “a capocchia”; conflitti d’interesse osceni ignorati – vedi Curreli & signora; o Curreli e immigrati clandestini etc.

GIUSTIZIA? MANY TALKS FOR NOTHING

“LIBRI APERTI” E “CORNI ALLE SCALE”

Quando Tommaso Coletta (su Facebook Tom Col) arrivò s Pistoia come capo-procura, uno dei primi atti che compì, fu quello di rilasciare un’auto-incensatoria intervista riflessiva (= per sé) ad elogium sui ipsius actionis, un’espressione che l’avvocata Elena Giunti non capirà mai in ogni sua sottintesa fibrilla, datoché non sa una parola una di latino, anche se laureata in giurisprudenza e assai giurisprudente quanto a scorrettezze in aula.

Come si vede dalla foto, Coletta si fece fotografare con una buona parte – ma non tutta – dello staff procurale. Felice e beato con la toga e insieme a chi (Canessa) aveva concluso il servizio senza concludere niente di ciò che aveva impreso e intrapreso a Pistoia: lasciò infatti, a coitus interruptus, uno sconcio degli sconci riguardanti l’Asl pistoiese (stra-pompata di fake news dalla addetta stampa protetta Daniela Ponticelli), che i sostituti hanno ben pensato di lasciare in fondo a un cassetto, per far decorrere i termini di prescrizione. E uno di questi giorni lo mostrerò per tabulas.