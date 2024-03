cartapesta. A QUARRATA DA 35 ANNI VOTANO IL PD, GLI UFFICI VENDONO PERMESSI E CONDONI E POI, SE IL MONTALBANO FRANA, LA PROCURA E CURRELI ARRESTANO ME E MI FANNO CONDANNARE COME SE FOSSI IO A SVENDERE IL TERRITORIO A DEI CRETINI CHE INTASANO TUTTO

In 76 anni di vita giuro su Dio (che non c’è) di non avere mai avuto l’acqua in casa come a novembre: ma forse solo perché a confine gli uffici tecnici dei falsari agli ordini del geometra Franco Fabbri, protetti dalla procura di Pistoia, hanno fatto sbancare mezza collina che mi sta letteralmente franando addosso…

Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. E il popol che li vota è proprio fesso

FATE IL LUPO PECORAIO?

QUARRATINI, CHE BEL GUAIO!

«Strada franata da quattro mesi i residenti non ne possono più» (Il Tirreno a firma di Palla Nera); «Strade ancora chiuse Lucciano e via Lunga Incarico per il progetto» (La Nazione a firma di Daniela Gori). Qualche giorno fa queste le notizie da Burràkia, il regno del Mazzanti; con le foto di strade portate via dalla piena di novembre del Rio della Trave, e proprio vicino a dove il grande sindaco occhialuto della cacca, Marco Okkióne I, abitava quand’era un fanciullino delle medie, epoca del preside Bruno Poluzzi. Con la sindaca Sabrina Sergio Gori (l’inutilerrima) che, scolarizzata in un’altra classe, dava in escandescenze e strappava il giornalino di classe. Io c’ero. Non c’era, però, neppure allora la procura della repubblica di Pistoia, che peraltro non c’è manco oggi, visto che le vere criticità (sanità, sicurezza, salute) le affronta in un solo modo: mandando tutto all’archivio. Il problema di Quarrata non sono le strade chiuse: sono i cervelli chiusi. Otturati da tonnellate di cemento come il nocciolo del reattore di Chernobyl dopo lo scoppio: o come il fognone della merda dei Casini, costato – se non ricordo male – 8 miliardi delle vecchie lire e oggi intasato di cacca come la circolazione cerebrale dei suoi sindaci. Tutti cervelli al calcestruzzo – o «calce e struzzo», come scrisse un tempo un maresciallo di Pescia, suscitando l’ilarità del pretore. Ma anche cacchestruzzo…

Da dopo il compromesso storico degli anni 90, a Quarrata si sono succeduti solo teste di cemento (per non dire di verpa); gente senza visione politica; giocatori di carte, uscieri di banche e – sostanzialmente – umanità pronta a fare una sola cosa: battere la ganascia al Parco Verde o alle mense comunali; geni (Romitino) buoni solo a liberare piccioni bianchi coi ragazzini in piazza, ma indegni di amministrare quasi trentamila citrullotti, pieni di bisogni e vuoti, anch’essi, di zucca, se per trent’anni hanno continuato a votare chi li prendeva gioiosamente per il culo.

Questa è la realtà. Questo quello che vedo. Ovviamente, tutto il disastro del territorio si sarebbe potuto evitare solo a patto che gli amministratori quarratini non fossero stati dei miseri papponi fatti solo per battere la ganascia.

E se non avessero lasciato le sorti della terra in mano a una marea di bifolchi (i “dirigenti” della minchia) che, pur guadagnando l’ira di Dio (i danni devono comunque essere addossati alla sinistra e al genio di Bassanini), non hanno fatto un cazzo come col Conto Arancio: protetti e blindati da certi mirabili difensori della legge che abitano al Terzo Piano del palazzo dell’in-Giustizia a Pistoia.

Se vedete quello che vedete in queste foto; se le strade quarratine vengono portate via dai rii in piena; se le frane si mangiano pezzi di monte; se Quarrata allaga in un mare di merda dalla zona di Folonica in giù e per tutto il centro e oltre, possiamo ringraziare, senza tema di smentita:

gente come il geometra Franco Fabbri, l’uomo dei condoni al miglior offerente a corpo e non a misura; di mattina all’opera in Comune e di pomeriggio nello studio del geometra Mauro Ponziani a farsi i cazzi sua;

tecnici come l’architetta Nadia Bellomo che, nel 2008, e proprio mentre si approvava il regolamento urbanistico, faceva chiudere, come spazi privati con passo carrabile, al ragionier non-dottor Romolo Perrozzi (attualmente in convalescenza, mi dicono, per problemi di salute: auguri!), gli slarghi-parcheggio di Via Vicinale di Lecceto, da sempre destinati a servitù pubbliche;

tecnici come i geometri dei lavori pubblici (forse anche Giorgio Innocenti, forse…) che regalavano (may be a corpo e non a misura e non si sa bene in cambio di cosa) sempre al medesimo non-dottore, molto scudato peraltro dal sostituto-scout Curreli, la chiusura di tre strade vicinali-interpoderali con cancellate; o la cementazione di muri a secco la cui funzione era destinata al rallentamento del deflusso delle acque: quindi accecati con tutte le conseguenze del caso;

ingegneri come Iuri Gelli, acquisti di partito ad opera del Mazzanti per ossequiare il segretario Pd della Toscana Dario Parrini, ex sindaco di Vinci, di cui l’ing. era il cognato.

Per aver detto e denunciato pubblicamente tutta questa corruzione e tutto questo indecente malaffare, la signora Patrizia Martucci mi ha tenuto ai domiciliati per 104 giorni; e il suo amico giudice Gaspari, col suo carattere assai simile al Torrone Morbido del Rinati, mi ha pure condannato perché, pur a conoscenza di tutto per filo e per segno, ha preferito favorire le cazzabubbole del trio Coletta-Curreli-Grieco, piuttosto che dichiarare (la verità non la cambiano neppure loro, i giudici deviati) che il Perrozzi era e resta un vergognosamente favorito dal Comune di Quarrata – dalla sindaca più inutile in giù. E ora sotto con le querele e le condanne, geni mezza-tacca, se ne avete il coraggio. Sono quattro anni che mantenete mafiosamente il vostro sudicio silenzio!

Insomma, Quarrata, come del resto la provincia dei panai di Pistoia, ha tutta una serie di personaggi che, pur se inquisiti e indagati, grazie alle mille «prossimità sociali», che non turbano Coletta, sono sempre stati in grado di farla franca. Dai tempi di Manchia a quelli attuali.

Ma i risultati di queste selvagge distribuzioni di pani e di pesci (sfamare i colpevoli e bastonare chi ha sete di giustizia e di legalità); queste regalie molto probabilmente anche “a pago”, alla fine le paga il popolo lavoratore, a cui vanno in culo politici, amministratori e magistrati. Intendo quei nostri augusti padroni che, a Pistoia, hanno lavorato così bene da provocare la nascita del «Comitato Perseguitati e Vittime del Tribunale di Pistoia». Medaglia al valor civile.

Le vie del signore sono infinite, dicono. Ma quelle vicinali, interpoderali; le fosse, i fiumi, le colline sventrate, e tutto ciò che i geni del tribunale penale di Pistoia (Curreli, Grieco, Coletta, Martucci, Gaspari); tutte queste cose vitali per la corretta gestione del territorio, sono tutte ottuse e cementate come il cervello degli ultimi tre sindaci, dalla Sergio Gori ad oggi.

Un oggi in cui a Quarrata – e senza neppure una minima attenzione da parte del sommo Coletta – assessore agli abusi è l’abusivista Simone Niccolai; comandante dei vigili che non sa rispondere, è una ispettorA nata e cresciuta sotto un falsario spudorato come Marco Bai, vergognoso culilinguo di Mazzanti; gli uffici edilizia, abusi, territorio sono sotto ad un super-dirigente che, pur q conoscenza delle vere e proprie illegalità su cui poggiano le sedie del con[s]iglio comunale, fa finta di niente: perché la prefetta Messina non esiste e il procuratore capo sa solo da spengere candeline su Facebook. Per il resto è muto, come dice anche l’avvocato penalista Andrea Niccolai ai corsi deontologici per giornalisti che tremano come foglie allo spirar del vento.

Così trentamila persone si affidano, contente come dei minorati, a questi scrocconi, incapaci, analfabeti, presuntuosi e dannosissimi pseudo-amministratori, continuando a votare chi gli va in culo e porta (come si dice) sei, santa Maria mater dei!

Forse se vi svegliaste e decideste di prendere a calci tutta questa marmaglia di parassiti, non stareste tanto meglio; ma certo vivreste meno male di ora. Invece il popolo lavoratore e bue s’inchina e porge lo zipèppe a chi lo sodomizza.

Vi piace il presepe, vero? E allora… accattàtev’ ìlle !

E pensare che Mazzanti, Romiti e ora il vicesindaco Mearelli sono tutti assessori ai lavori pubblici. Ma quali? Quelli del Menga…?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Se mi accade qualche disgrazia, per favore, amici delle forze dell’ordine (alcuni ne ho e molto cari), sapete chi interrogare per primi…