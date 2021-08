CARTE DI IDENTITÀ SCADUTE: IL DOCUMENTO RESTA VALIDO FINO AL 30 SETTEMBRE 2021

La proroga al 30 settembre 2021 è stata decisa dal Governo per predisporre misure al fine di garantire le esigenze dei cittadini ed evitare code agli sportelli e afflussi nei locali, che comporterebbero rischi di diffusione del contagio da Covid-19

PISTOIA. Sono numerose le richieste in questi giorni agli sportelli dei servizi demografici di via Santa a Pistoia e in quelli decentrati di Fornaci e Belvedere per rinnovare la carta di identità scaduta.

Si ricorda che per quanto riguarda i documenti di identità con scadenza a partire dal 31 gennaio 2020, la scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2021.

Ci sarà, quindi, tempo per rinnovare la carta d’identità. Il rinnovo del documento scaduto va effettuato, previo appuntamento, solo se il cittadino si deve recare all’estero.

La proroga al 30 settembre 2021 è stata decisa dal Governo per predisporre misure al fine di garantire le esigenze dei cittadini ed evitare code agli sportelli e afflussi nei locali, che comporterebbero rischi di diffusione del contagio da Covid-19.

Per evitare attese e agevolare l’accesso agli sportelli, fino al termine dell’emergenza sanitaria prevista al 31 dicembre 2021, i servizi demografici del Comune di Pistoia ricevono solo su appuntamento. Prima di recarsi negli uffici per richiedere certificati e carte di identità elettroniche, è dunque necessario prenotare il proprio turno chiamando il numero 0573/371800. Per il rilascio delle carte di identità si può anche procedere in autonomia da casa, fissando un appuntamento tramite il seguente link del Ministero dell’Interno: www.prenotazionicie.interno.gov.it

Gli uffici sono aperti al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.

Coloro che possiedono uno SPID, il sistema pubblico di identità digitale, possono ottenere la maggior parte dei certificati di anagrafe e stato civile attraverso i servizi online del Comune di Pistoia, collegandosi al link https://pistoia.comune-online.it/

Oltre che agli sportelli di via Santa 5, è possibile rivolgersi anche agli uffici decentrati.

Sportello Fornaci, via Giuseppe Gentile 497, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30. Per richiedere un appuntamento chiamare lo 0573 452665

Sportello Belvedere, piazzale Belvedere 9: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30; il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, per fissare un appuntamento chiamare lo 0573 402174

Sul sito del Comune (www.comune.pistoia.it), nell’area tematica “servizi demografici”, sono presenti tutte le informazioni aggiornate.

