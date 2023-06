In questi giorni poi, la presidente Tiziana Schifano è impegnata anche su un altro fronte: quello dell’organizzazione del Torneo dei rioni di Serravalle, una mega sfida di calcio a cinque che mobilita ogni anno i vari rioni e le varie frazioni del comune

Cento anni vissuti intensamente e festeggiati con la salvezza ottenuta nel difficile campionato di Promozione. Questo è il Casalguidi Calcio, la realtà calcistica più importante del comune di Serravalle Pistoiese che, domenica scorsa nell’ambito delle celebrazioni per il suo centenario, ha inaugurato alla sala Francini di piazza Vittorio Veneto una mostra fotografica con gli scatti più belli che immortalano un secolo di storia gialloblù.

Dotata di una scuola calcio federale con ottimi istruttori e legata all’academy dell’Udinese calcio in un proficuo rapporto di collaborazione, la società casalina ha altresì proposto ai suoi molti tifosi e simpatizzanti, la visione di un docufilm realizzato per l’occasione.

Il risultato è stato quello di aver toccato i giusti tasti dell’orgoglio gialloblù, con un coinvolgimento di sportivi davvero imponente. In prima fila accanto ai vertici societari, c’era il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, l’assessore allo sport Benedetta Vettori e tutti gli altri componenti della giunta comunale che, con la loro presenza all’evento, hanno voluto dare un segnale tangibile di vicinanza alla società presieduta dalla dinamica presidente Tiziana Schifano.

Sì, perché dal luglio del 2021, a reggere le sorti del Casalguidi calcio, c’è proprio una donna che, per la prima volta in cento anni di storia, occupa la poltrona presidenziale grazie alla sua passione e alla sua competenza nel mondo del calcio. In questi giorni poi, la presidente Tiziana Schifano è impegnata anche su un altro fronte: quello dell’organizzazione del Torneo dei rioni di Serravalle, una mega sfida di calcio a cinque che mobilita ogni anno i vari rioni e le varie frazioni del comune.

«Festeggiare i cento anni del club nelle vesti di presidente – ha detto Tiziana Schifano – sarà per me un’emozione ulteriore e, contemporaneamente, un onere e un onore». Il cambio di passo con la presidenza di Tiziana Schifano ha portato i canarini a volare per la prima volta in Promozione, vincendo il campionato di Prima categoria nel 2021-2022, per poi salvarsi con un ottavo posto in classifica giudicato da tutti gli addetti ai lavori come un vero e proprio capolavoro.

Con la partenza del direttore sportivo Gabriele Grani e con quella del tecnico Alessandro Gambadori, per il Casalguidi si è chiuso un ciclo pieno di soddisfazioni che adesso, potrà e dovrà replicarsi con coloro che sono stati chiamati a occupare queste posizioni. A sedere dietro la scrivania in qualità di direttore sportivo è stato chiamato l’esperto Patrizio Carraresi mentre sarà il tecnico Marco Benesperi a guidare la prima squadra.

L’approdo di Carraresi ha già prodotto l’arrivo di tre importanti rinforzi. Vestiranno infatti la maglia gialloblù il centrocampista Yousseff Maarouf, ex Amici Miei, l’attaccante Niccolò Mallardo, proveniente dal Real Cerretese, e il difensore Lorenzo Taddei, ex Lampo.

«Per noi – ha concluso il presidente Tiziana Schifano – si è chiuso un ciclo esaltante. L’obiettivo è quello di restare su questa strada ricca di soddisfazioni».

Giancarlo Fioretti

Addetto Stampa

Comune di Serravalle Pistoiese