casapound italia. AL VIA SABATO LA CAMPAGNA DI ADESIONE 2022 A PISTOIA E PROVINCIA

Gli appuntamenti in provincia di Pistoia

PISTOIA. Prenderà il via questo sabato la campagna nazionale di tesseramento per il 2022 a CasaPound Italia.

Per la provincia di Pistoia gli appuntamenti sono a Pistoia presso la sede di via della Madonna 81 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, a Pescia presso la sede di via Amendola 7 dalle 15:00 alle 21:00 e a Monsummano sabato 29 presso la sede in Piazza Amendola 49 dalle 18:00 alle 20:00.

