CASE POPOLARI DI VIA GALILEI IN DEGRADO, LA DENUNCIA IN UN VIDEO

Umberto Presutti Gallinella: “Negli scantinati dell’edificio al numero civico 200 ci sono anche cani chiusi dentro locali angusti e bui”. Una situazione non più tollerabile da alcuni residenti che hanno fatto segnalazioni all’Epp (edilizia pubblica pratese) senza ottenerne risposta

PRATO. Degrado. sporcizia e animali chiusi in locali angusti e bui: questa in sintesi la situazione degli scantinati delle case popolari di viale Galilei al numero civico 200, portati alla ribalta da un video su facebook diffuso oggi da Umberto Presutti Gallinella, il coordinatore provinciale e responsabile organizzativo di Toscana Per l’italia con Paragone Italexit, chiamato da alcuni residenti che da tempo hanno denunciato la situazione all’Epp (edilizia pubblica pratese) senza ottenerne finora una risposta.

“La situazione — ha detto Presutti Gallinella — è preoccupante. Ci sono degli occupanti nelle cantine che per non far entrare nessuno hanno chiuso un cane, un pitbull, con lucchetto. Inoltre i residenti hanno segnalato problemi con muffe, topi ed altre problematiche che riguardano lo stabile”.

Come evidenziato dal video negli scantinati dell’edificio ci sono scarichi dei bagni, centraline elettriche bloccate da rifiuti lasciati probabilmente da senzatetto, feci, fili elettrici a portata di bambini.

Da dietro una porta chiusa con lucchetto di fortuna si sentono gli ululati di un cane. Inoltre c’è l’ascensore rotto mentre il garage dell’edificio è stato chiuso un anno e mezzo fa dopo essere stato ripulito dai rifiuti e da allora è inaccessibile.

“Io — prosegue Presutti Gallinella — sinceramente non credo più nel dialogo con l’ente e quindi da oggi in poi andremo avanti con esposti in procura. Ci stiamo adoperando per delegare tutto ad un avvocato. Per colpa infatti della riforma Cartabia l’Epp si muove solo con una querela di parte”.

Una battaglia che portiamo avanti contro le persone incivili e in difesa di quelle famiglie residenti che non tollerano più tale degrado e da tempo richiedono maggiori controlli da parte dell’ente competente.

Il video: https://www.facebook.com/UmbertoPresuttiGallinella/videos/237578658984577

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]