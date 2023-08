CASO DI DENGUE, AL VIA LA DISINFESTAZIONE

L’intervento, effettuato a titolo precauzionale, si svolgerà a partire da domattina alle ore 8 in una zona di Ponte alla Pergola

PISTOIA. A seguito della segnalazione da parte dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro di un caso di infezione da virus Dengue di una persona al rientro da un viaggio in area tropicale, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione, il Comune ha disposto attraverso un’ordinanza l’effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre (Aedes Albopictus), principale vettore del virus, nonché di rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private individuate di concerto con l’ Ausl.

I trattamenti verranno effettuati a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 agosto, fino al termine dei lavori. In caso di maltempo il trattamento sarà posticipato alla prima data utile.

L’intervento interesserà un’area compresa tra via Fiorentina e via delle Capanne Vecchie, in località Ponte alla Pergola. Più precisamente l’area ricomprende i seguenti tratti:

– via Fiorentina solo i numeri pari dei civici dal n. 434 al n. 468;

– via delle Capanne Vecchie civici dal n. 4 al n. 19.

È pertanto necessaria la collaborazione dei cittadini che abitano nella zona interessata dalla disinfestazione per rendere accessibili al personale incaricato (Asl, ditta di disinfestazione Salvambiente Servizi di Sbrana Alessandro & C. e Polizia Municipale) dotato di documento di riconoscimento, le pertinenze esterne (es. giardini, orti, cortili, piazzali e terrazze ecc.) al fine di effettuare gli interventi/trattamenti ritenuti utili che sono stati programmati.

Precauzioni da seguire durante la disinfestazione. Le misure consigliate sono: chiusura delle finestre e delle porte; sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria; ritiro della eventuale biancheria stesa all’esterno degli edifici. Inoltre gli animali domestici dovranno essere tenuti in casa e suppellettili (come ciotole e abbeveratoi) e casette all’aperto per animali dovranno essere protetti con teli di plastica.

Considerato che per effetto di dispersione i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica. Prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, rispettare un intervallo di 15 giorni, dopodiché dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.

L’ordinanza dispone, inoltre, che ci si attenga alle indicazioni che saranno fornite dagli addetti per evitare il riformarsi dei focolai larvali (qualsiasi tipo di ristagno di acqua presente, come ad es. in sottovasi, recipienti, cisterne, annaffiatoi, ecc. che dovranno essere mantenuti asciutti o coperti con coperchi ermetici o reti antinsetto, mentre le caditoie nei cortili e nei giardini dovranno essere trattate periodicamente con prodotti antilarvali).

L’Asl ricorda che la Dengue è una malattia simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes); non esiste la trasmissione da persona a persona.

La Dengue non è presente nel nostro paese e i casi che si riscontrano sono contratti durante viaggi in paesi extraeuropei. Tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes albopictus) largamente diffusa nel nostro territorio, anche se non è molto efficace nel diffondere il virus; infatti la principale responsabile della diffusione di questa malattia è un’altra zanzara (Aedes aegypti) che non si trova in Italia.

Ulteriori indicazioni e norme di prevenzione utili a evitare e rimuovere focolai larvali di zanzare tigre e a proteggersi comunque dalle relative punture possono essere reperite nel vademecum disponibile sul sito internet del Comune all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/ambiente-e-animali/disinfestazioni-e-derattizzazioni o sul sito internet del Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=215&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ&tab=7

Per informazioni di carattere sanitario è possibile contattare l’Azienda Usl Toscana Centro-Dipartimento della Prevenzione (0573/352771) dalle ore 8 alle ore 11 sabato 26 agosto.

[comune di pistoia]