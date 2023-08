caso vannacci. LA GIUNTA PREFERISCE IL SILENZIO A CONFERMA DELLA POLITICA INCIUCISTA…

Il caso Vannacci irrompe nel governo e i politologi si scatenano ovunque per distinguere i politici bassoprofilisti da quelli genuini e coerenti. Un banco di prova al quale nessuno potrà sottrarsi, nemmeno ad Agrùmia

AGLIANA. Gli elettori di centro destra aspettano curiosi di conoscere la posizione dell’amministrazione pedritiana sulla ridicola polemica apertasi sul libro del generale Roberto Vannacci “Il mondo al contrario”.

Una vera prova d’onore per ogni politico sia di Cdx che di Csx, validamente orientati in maniera contrapposta e questo dalla base dei Comuni d’Italia fino ai vertici di governo, con indiscusse ripercussioni in seno alla commissione europea, ovvero per la fattiva cooperazione alle direttive di politica EU, che è molto sensibile alle questioni trattate dal pensiero unico del main stream: LGBTQ+, droghe leggere, decarbonizzazione edilizia, auto elettriche, fino alle dimensioni di cetrioli e vongole: insomma l’attuazione di standard diffusamente politically correct.

Un autentico banco di prova per la Gioggia che, infatti, tiene il più basso profilo e confida nella decompressione del caso, cavalcato prontamente da Salvini in appoggio al militare.

Anche la Giunta aglianese dovrebbe forse dirci la posizione sulla “questione Vannacci”: Pedrito è a favore o contro il coraggioso militare discriminato, demansionato e sicuramente perseguitato dalle sinistre?

Noi, abbiamo prima consultato i social dei vari amministratori e principalmente quelli del sindaco, poi quello della colonna (sbilenca per come deviata a sinistra) dell’assessore cianchettatore/aggressore Maurizio Ciottoli e del vicesindaco più silenziato (come una marmitta del trattore), Fabrizio Baroncelli, poco più di un fantasma che si muove con disagio e sofferenza in mezzo agli inciuci perpetrati dal trio Pedrito/Ciottoli/Aveta, quest’ultima vera manovratrice della Giunta. L’Aveta avrà dato le sue indicazioni anche quì come solitamente fatto e riferitoci con sdegno dai politici di centro destra dimessisi e passati sull’altra sponda con Agliana Civica.

Benesperi non ha nemmeno toccato l’argomento Vannacci: peccato, visto che si è esposto su ben altre ridicole questioni drammaticamente divisive nel cdx aglianese. È stato infatti remissivo sulla politica in favore – si è astenuto dalla votazione – del patrocinio al gay pride, e questo è solo l’ultimo caso criticabile.

Se su di un argomento tanto frivolo quanto dirimente si è defilato con l’astensione – gettando comunque gli elettori di icdx nello sconforto – perché non posizionare una bandierina con l’aglio sul caso del prezioso contributo del generale Vannacci, esprimendo un parere politicamente apprezzabile? Niente appare nemmeno sulle news del sito dell’amministrazione (quella del cambiamento, che ridere!).

Per gli altri due componenti di giunta possiamo dire ben di più essendo conosciuti e prevedibili (caratterialmente stabili, al netto del consociativismo con i rossi) da chi scrive, che può affermare che sono intimamente “allineati e coperti” in favore del generale Vannacci, anche se restano muti come acciughe sottosale: chi scrive è stato da loro utilizzato come gosth writer per l’intero periodo nel quale erano schierati all’opposizione – che tempi! – quando rivendicavano con passione il rovesciamento della giunta sorretta dal sovietcommissar Fragai.

A distanza di oltre una settimana, il silenzio incombe su Agrùmia. Sarà curioso conoscere – alla ripresa del settembre – se qualche componente del consiglio proporrà una mozione utile a fare emergere le genuine posizioni della giunta con una qualche deliberazione di carattere scriminante in favore o in diniego dell’importante contributo politico che è farcito di argomenti di massima valenza sociale.

I lettori dovranno comprendere che per il sindaco Pedrito la medesima previsione non è stata proponibile, semplicemente per la sua dimostrata schizofrenia politica che lo ha visto rovesciarsi con vergognosi inciuci su diversi fronti altrettanto politicamente rilevanti: vedasi il caso Andrea Alessandro Nesti, l’inceneritore di Montale, la mancata devoluzione di 6 mila euro ai parroci don Mennem e don Vettori (pappati in un sol boccone dal don Tofani nell’ottobre 2020), la spaccatura con la Lega per Salvini (e la successiva crisi evitata dalla stampella Nerozzi) e ancora l’elezione di “Donna di Agliana” a favore della Lucilla Di Renzo, in spregio alle infermiere del San Jacopo (dopo averla lui, politicamente, sempre criticata dal 2009 al 2014!).

Per la cronaca, anche il profilo social del senatore Patrizio La Pietra è privo di qualunque nota sul peloso episodio del libro uncorrect del generale Roberto Vannacci, mentre un plauso di merito andrà fatto al deputato Giovanni Donzelli che ha espresso una sua posizione in favore con un eloquente iconografia.

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]