cassonetti interrati. IN VIA DELL’ANGUILLARA PARTONO I LAVORI DI SCAVO

PISTOIA. Proseguono i lavori di scavo per la realizzazione dei cassonetti interrati nel centro storico, iniziati a settembre con l’installazione delle vasche in via della Madonna.

Questa settimana Alia Servizi Ambientali Spa aprirà un nuovo cantiere in via dell’Anguillara, mentre si avviano a conclusione gli interventi in piazzetta San Leone, dove si sta ripristinando la pavimentazione lastricata. Ancora in fase di esecuzione gli interventi in via XXVII Aprile.

Come già avvenuto per gli altri siti del centro storico, prima saranno effettuate le verifiche sui sottoservizi (su cui il Comune ha già ottenuto le autorizzazioni dai vari gestori), poi si procederà con gli scavi per il posizionamento delle vasche interrate. L’ultimo passaggio prevede la posa delle campane.

Il progetto degli interrati – elaborato da Alia su richiesta dell’Amministrazione comunale – prevede tre lotti di intervento: la zona della prima cerchia muraria e di una parte della seconda, e quelle della seconda e della terza cerchia muraria.

Si tratta di 24 postazioni complessive, ognuna con campane per il multimateriale (imballaggi in plastica e metalli), l’organico, il vetro e i rifiuti indifferenziati, mentre la carta continuerà a essere raccolta con l’attuale sistema porta a porta.

Le prime tre batterie di interrati sono state quelle di via della Madonna, piazza San Leone e via XXVII Aprile. Nei giorni scorsi, Alia Servizi Ambientali ha presentato al Comune di Pistoia i progetti per il completamento del primo lotto di interventi, che interesseranno la seconda cerchia muraria. Prima dell’attivazione delle campane di conferimento, il Comune e Alia Servizi Ambientali organizzeranno le assemblee sul territorio per spiegare il funzionamento del nuovo sistema.

Ecco nel dettaglio le modifiche alla viabilità per permettere i lavori di scavo.

Dal 3 al 23 febbraio, in via dell’Anguillara, nel tratto in corrispondenza di via Cino Da Pistoia, saranno vietati il transito e la sosta con rimozione forzata. Inoltre, nel tratto in corrispondenza di via dell’Ospizio, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire le operazioni di manovra dei mezzi in uscita dal cantiere.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso del cambiamento provvisorio alla viabilità.

[comune di pistoia]