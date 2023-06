castel di cireglio. MANUTENZIONE DEI LASTRICATI, DOMENICA INAUGURAZIONE DELLA STRADA RISISTEMATA

Appuntamento alle 16. Tra gli altri saranno presenti il sindaco e i rappresentati della Società Onore e Lavoro 1880

PISTOIA. Domenica 18 giugno alle 16 nella frazione collinare di Castello di Cireglio si terrà l’inaugurazione di via Castel di Cireglio, appena risistemata, nel tratto compreso tra il monumento a Petrocchi e la cosiddetta piazzetta Capivilla. . Domenica 18 giugno alle 16 nella frazione collinare di Castello di Cireglio si terrà l’inaugurazione di via Castel di Cireglio, appena risistemata, nel tratto compreso tra il monumento a Petrocchi e la cosiddetta piazzetta Capivilla.

All’iniziativa saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Alessandro Tomasi e i rappresentanti della Società Onore e Lavoro 1880 di Castello di Cireglio.

La strada è stata ricostruita nel rispetto dell’esistente e cioè con ciottoli di fiume, prevedendo il riutilizzo dell’esistente, previa pulizia e scalcinatura, oltre a fasce laterali in pietra che costituiscono la parte carrabile della strada. È stata colta l’occasione, con Publiacqua, di posare una nuova tubazione di distribuzione dell’acquedotto per eventuali nuove forniture o per sostituire la vecchia condotta.

Sono stati inoltre eseguiti piccoli interventi di raccordo con le viabilità laterali per dare, alla nuova strada, un aspetto finale più curato.

[puggelli —comune di pistoia]