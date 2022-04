catto-sinistra alla riscossa. PELLEGRINESCHI CHE CANTA RICONFERMATA IN RSU E VIGILE LASCHI NEW ENTRY IN QUOTA CGIL

Ci chiediamo – ancora nessuno ha risposto – se l’Ornella, dirigente della Rsu, della Protezione Civile e della corale tofaniana, sia davvero libera da conflitti di interesse…

m AGLIANA. Complimenti al nuovo direttivo Rsu con a capo la triplice direttora Ornella Pellegrineschi, trina e divina grazie alle influenze del clero. La stessa dirige tre attività: protezione civile, rappresentante sindacale e direttora della corale tofaniana, attività, quest’ultima, che la vede in conflitto di interesse quando deve assegnare 6.000 euro di soldi pubblici alla Caritas tofaniana, ignorando tutte le altre realtà del territorio.Ma comunque l’Aveta non vede niente, nemmeno se a volare in cielo ci sono le orecchie di Dumbo…

Del resto la segretaria generale – vero sindaco di Agliana – è ben sorretta e supportata dall’Agnellone pasquale che toglie i peccati dal mondo, e si è permessa di lasciar calpestare il codice deontologico dei dipendenti e le disposizioni dell’art. 7. Ma in Italia solo i cittadini non-di-sinistra e i no-vax sono soggetti alla legge…

Un ambo di amministratori di fatto che, hanno portato alla crisi anche gli iniziali buoni propositi del sindaco Pedrito, affondati nella melletta degli inciuci di Agrùmia, con la democristianizzazione spinta verso il consociativismo col Piddì.

Le nuove nomine vedono eletto anche l’agente di Pm Gianluca Laschi, compagno di fede, già schierato politicamente in Rifondazione Comunista e nelle frange dell’estrema sinistra, perciò garanzia solida quale paladino degli interessi e diritti dei dipendenti che sicuramente potrà tutelare. Ciò anche per la causa contro l’amministrazione del fu comandante Nesti che ha portato il Comune in appello dopo il rigetto della domanda di risarcimento da parte del giudice del lavoro di Pistoia.

Altro incaricato, ma sul fronte Cisl è lo storico geometra Marco Donnini (con numero di preferenze maggiore della Pellegrineschi): un exploit, passato dalla Cgil alla Cisl per i contrasti avuti, anche con la stessa Pellegrineschi che sembra avere diretto la Rsu troppo a senso unico e personalisticamente. Sempre in quota Cisl, riconfermata Donatella Santimone, educatrice dell’asilo nido.

Tra gli eletti con poche preferenze, il geom. Luca Dami anche lui affiliato ai lavori pubblici e riconfermato in quota Cgil.

Alessandro Romiti

