C’È UN PROBLEMA A PISTOIA, SI CHIAMA QUALITÀ DELLA VITA

Rifondazione Comunista: “Disastro del Centrodestra ma l’alternativa è tutta da costruire”

PISTOIA. I dati de Il Sole 24 ore sono lì, impietosi, a dirci che la città di Pistoia è ultima tra i capoluoghi di provincia toscani; in pratica si vive male. Scivola sempre più giù in tutti o quasi i parametri, clamoroso il dato (già segnalato da noi di Rifondazione Comunista) della fallimentare strategia della raccolta dei rifiuti.

Dire e scrivere che siamo passati dal 77° al 73 posto complessivo non solleva i responsabili di tutto questo, la destra e i suoi amministratori: governano da quasi 5 anni e governano male. E sui temi che sono soliti agitare (percezione della sicurezza e cultura e tempo libero) la classifica denuncia chiaramente la sostanziale incapacità di dirigere una macchina comunale ormai allo sbando e che vive – quando va bene – alla giornata.

Il dramma per i pistoiesi è che il centrosinistra che propone altre privatizzazioni e in pratica le stesse soluzioni della destra non ha niente di programmaticamente alternativo. Per questo ribadiamo la necessità di costruire in tempi rapidi una alternativa di sinistra, inclusiva, un terzo polo – laico, progressista, ambientalista – che proponga un programma dove i servizi pubblici sono garantiti non solo in centro città ma anche in periferia e nelle frazioni, dove la possibilità di partecipazione alla cosa pubblica è garantita certo dalle tecnologie ma anche da quella che vorremmo fosse una casa di vetro, dove l’ambiente “naturale” e l’ambiente “costruito” abbiano un equilibrio che permetta l’uso delle risorse locali senza per questo dissipare il capitale naturale che ancora resta e che è di tutti, cioè un bene comune.

Sono queste le condizioni per la riappropriazione delle scelte collettive sui territori, il ripristino dei beni comuni, il ritorno all’interno del lavoro pubblico dei servizi appaltati ed esternalizzati. Per recuperare la capacità, anche a questo livello, di effettuare la programmazione necessaria per affrontare gli effetti della crisi.

La Segreteria Provinciale di Pistoia del Partito della Rifondazione Comunista