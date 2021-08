ceccarelli. LA PIETRA: “UN UOMO CHE HA SEMPRE CREDUTO NEI VALORI DELLA DESTRA”

Il messaggio di cordoglio del senatore di Fratelli d’Italia

PISTOIA. “Sono passate alcune ore dalla notizia della scomparsa di Carluccio è ancora non riesco a crederci”.

All’indomani della notizia della morte di Carluccio Ceccarelli interviene con un proprio messaggio di cordoglio il senatore di Fdi Patrizio La Pietra:

“Andando indietro con la memoria non riesco a trovare un momento dove Carluccio non sia stato presente nella vita politica della destra, non solo della montagna, ma di tutta la comunità pistoiese e non solo.

Un uomo che ha sempre creduto nei valori della destra coniugandoli con intelligenza e pragmatismo alla sua vita di uomo e di imprenditore”.

“Ha amato la sua montagna — conclude La Pietra — e gli ha dato tanto, grazie alla sua generosità e ingegno.

Ci lascia un vuoto enorme ma anche la gioia di averlo conosciuto, rendendoci tutti più ricchi. R.I.P. Carluccio”.