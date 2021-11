CELEBRATI I 116 ANNI DELLA CROCE D’ORO DI PRATO

Nell’occasione è stata offerta una cena a volontari e soci. Un appuntamento anche per fare il punto sullo stato di salute del mondo del volontariato

PRATO. Una cena assieme ai volontari e ai soci per ringraziarli dell’instancabile lavoro a servizio della comunità e per festeggiare i 116 anni della Croce d’Oro di Prato. È l’iniziativa che si è tenuta nel weekend nel salone ‘Zelindo Mannelli’, con la quale il consiglio direttivo della Croce d’Oro ha voluto celebrare le 116 candeline dalla nascita dell’associazione.

In via Niccoli erano presenti più di cento persone, fra soci storici e giovani volontari (tutti rigorosamente muniti di green pass), che hanno celebrato la ricorrenza ma che soprattutto hanno rinnovato il loro impegno a fianco dell’associazione.

La cena, come tradizione, è stata preparata e servita dai volontari della Croce d’Oro. E a fine serata c’è stato pure il momento del taglio della torta, naturalmente con la scritta ‘Croce d’Oro 1905’.

“Questa iniziativa rappresenta il nostro modo per ringraziare tutte queste splendide persone che ogni giorno mettono a disposizione un pò del loro tempo per aiutare gli altri e per consentire alla Croce d’Oro si svolgere la gran mole di servizi in favore della cittadinanza — commentano dal consiglio direttivo dell’associazione di via Niccoli —. Abbiamo visto entusiasmo e voglia di stare insieme: segnali fondamentali per guardare con ottimismo al futuro del mondo del volontariato.

Un grazie particolare va anche a Giuseppe Stimolo, padre di una nostra volontaria, che per l’occasione ha voluto donare un quadretto celebrativo all’associazione”.

[de biase — croce d’oro prato]