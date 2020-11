CENTINAIA DI FAMIGLIE TOSCANE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA: SOL.ID ONLUS PROMUOVE UNA RACCOLTA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ PER AIUTARLE

PISTOIA. Visto il momento di estrema difficoltà economica, aggravato ulteriormente dall’emergenza sanitaria, da questo fine settimana prende il via una raccolta alimentare per le famiglie italiane in difficoltà presso tutte le sedi toscane di Sol.Id Onlus. A Pistoia la sede di Sol.Id si trova in via della Madonna 81 e chiunque voglia donare potrà farlo portando il proprio contributo in generi di prima necessità ogni sabato mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 o contattando telefonicamente il numero 3381492690.

“Ormai gli italiani sono anni che vedono diminuire il potere di acquisto dei propri redditi”, spiega in una nota alla stampa la Onlus, “ma la crisi provocata dalla pandemia e dalle scellerate misure del governo ha portato decine di migliaia di nostri connazionali ben al di sotto della soglia della povertà e senza alcuna prospettiva a breve termine di veder migliorare la propria situazione”

“Proprio per questo motivo”, prosegue la nota di Sol.Id, “abbiamo deciso di sostenere alcune centinaia di famiglie toscane, in situazioni di disagio, promuovendo una raccolta alimentare continuativa per poter essere al fianco dei nostri connazionali meno fortunati ed è per tale motivo che chiediamo l’aiuto di tutti, perché riteniamo che anche questo significhi essere un popolo e una Nazione”.

“Nelle nostre sedi”, conclude la nota, “saranno sempre presenti i volontari per ricevere donazioni, ma chiunque voglia contribuire troverà quegli stessi volontari anche davanti ai supermercati a chiedere un aiuto, anche minimo, ma che sommato a tutti gli altri potrà essere un grande supporto per chi ha bisogno.

Raccoglieremo principalmente generi di prima necessità: pasta, alimenti in scatola, sale, zucchero, acqua, passati di pomodoro, olio, alimenti per bambini, latte a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e molto altro. Ringraziamo già in anticipo tutti coloro che vorranno sostenerci”.

[sol.id onlus]