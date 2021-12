centro pecci. LIBRI, PAOLO COGNETTI PRESENTA “LA FELICITÀ DEL LUPO”

In dialogo con Enrico Lorenzoni (Presidente Sez. Emilio Bertini – Club Alpino Italiano – Prato), giovedì 16 dicembre ore 18.00. Ingresso gratuito con green pass. Prenotazione consigliata su centropecci.it/eventi

PRATO. Immobile e mutevole, la montagna è il magnete di questa storia intensa e delicata: tra i boschi devastati dal vento e il ghiacciaio che scompare, attraversa l’arco delle stagioni sempre più spopolata ma potente e viva. Persino il lupo, che mancava da un secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche lui in cerca della sua felicità.

Con il precedente romanzo, Le otto montagne – tradotto in oltre 40 Paesi e dal quale è stato tratto un film attualmente in fase di lavorazione – Cognetti ha vinto nel 2017 il Premio Strega, il Premio Strega Giovani e il Prix Médicis étranger.

In queste settimane, inoltre, è uscito, sia come film-documentario sia in forma di podcast, Sogni di Grande Nord.

Di Paolo Cognetti conosciamo lo sguardo luminoso e la voce limpida, il dono di osservare le relazioni umane nel loro dialogo ininterrotto con la natura, che siano i boschi di larici dei duemila metri o il paesaggio di roccia e ghiaccio dei tremila. Con le loro ferite e irrequietezze, quando scappano e quando poi fanno ritorno, i suoi personaggi ci sembrano amici che conosciamo da sempre, di quelli rari. È per questo, forse, che tra le pagine vive di questo libro purificatore abbiamo l’impressione di attraversare non le stagioni di un anno, ma di una vita intera.

Paolo Cognetti è nato a Milano nel 1978. Tra i suoi libri: Sofia si veste sempre di nero (minimumfax 2012), Il ragazzo selvatico (Terre di mezzo 2013) e Senza mai arrivare in cima (Einaudi 2018 e 2019). Nel 2021 ha curato L’Antonia su Antonia Pozzi (Ponte alle Grazie). Sempre nel 2021 esce, sia come film-documentario sia in forma di podcast, Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord. Con Le otto montagne (Einaudi 2016 e 2018), che è stato tradotto in oltre 40 paesi e dal quale è stato tratto un film di prossima uscita, ha vinto il Premio Strega, il Prix Médicis étranger e il Grand Prize del Banff. Per Einaudi ha pubblicato anche La felicità del lupo (2021).

Enrico Lorenzoni – Presidente Sez. Emilio Bertini – Club Alpino Italiano – Prato

[centro per l’arte contemporanea luigi pecci]