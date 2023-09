CENTRO PER LE FAMIGLIE: AL VIA LE NUOVE INIZIATIVE

Nel mese di ottobre incontri, un concorso rivolto agli studenti delle scuole e l’aggiornamento del portale per mappare e raccogliere tutte le opportunità educative, ricreative, sportive sociali e culturali

PISTOIA. Ripartono le attività per le famiglie del Centro per le Famiglie di Pistoia con tante novità.

Per questo ottobre, già mese dell’affidamento familiare, è stato scelto come Mese della Famiglia. Pertanto da mercoledì 4 ottobre allo spazio Incontro (nello spazio 0-6) di via Sestini 15, il mercoledì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12, riprenderanno le attività rivolte a famiglie con bambini da 18 a 36 mesi. Si tratta di un luogo informale pensato per accompagnare la loro crescita attraverso esperienze di condivisione e di scambio, un luogo per scoprire occasioni di incontro per le famiglie nella nostra città.

Domenica 8 ottobre, in occasione della fiera d’autunno, si terrà la Festa della famiglia al Parco della Rana, dalle 15 alle 17. Si svolgeranno attività sul tema familiare e della vicinanza solidale con letture animate, laboratori manuali, incursioni di recitazione. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’associazione G713.

Domenica 15 ottobre si terrà l’iniziativa A Piccoli Passi, passeggiata in natura per tutta la famiglia alla Ghiacciaia del Reno, dalle 9.30 alle 12.30, in collaborazione con l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese e con la coprogettazione di Socialmente.

Martedì 17 ottobre open day al Centro Affidi della Società della Salute Pistoiese in via Gentile 479 dalle ore 17 alle 19. Si tratta di un incontro informativo con gli operatori del Centro Affidi che presenteranno progetti e daranno informazioni sul tema dell’affidamento familiare e la vicinanza solidale.

«Il Centro per le Famiglie – sottolinea il vicesindaco e assessore all’inclusione sociale Anna Maria Celesti — è un servizio che accoglie, accompagna e si prende cura dei legami tra le persone con il loro contesto di vita, sostenendole tramite informazioni sui servizi presenti nel territorio, attraverso il servizio gratuito di consulenze genitoriali, attività di gruppo, incontri tematici e di confronto rivolti a genitori e famiglie, eventi formativi e informativi.

A distanza di quasi due anni dalla sua apertura nel gennaio 2022, vogliamo promuovere nuovi appuntamenti e incontri tematici per sostenere le reti familiari, favorendo la valorizzazione delle competenze personali e familiari, sostenendo la costruzione di legami di fiducia e il senso di appartenenza a una comunità».

Sempre nel mese di ottobre verrà lanciato un concorso aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio pistoiese sul tema della solidarietà fra famiglie e vicinanza solidale. L’iniziativa ha lo scopo di stimolare un percorso di riflessione sui rapporti che si stabiliscono tra individuo e famiglia, scuola, società, ambiente, attraverso l’ideazione, la realizzazione e la condivisione di attività e progetti.

Altra importante iniziativa riguarda l’aggiornamento del portale www.centrofamigliepistoia.it, (online da sabato 16 settembre) con l’obiettivo di mappare e raccogliere tutte le opportunità educative, ricreative, nonché gli eventi, le attività sportive, sociali, culturali presenti sul territorio del comune di Pistoia.

Nei prossimi giorni verrà quindi pubblicato un avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per aderire al portale web del Centro per le Famiglie, realizzato e gestito dalla Cooperativa sociale Intrecci in collaborazione con gli Istituti Raggruppati – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Sarà il luogo in cui le organizzazioni potranno promuovere i propri progetti, facilitando la conoscenza e l’adesione ai servizi e alle attività messi a disposizione per le famiglie secondo le loro diverse esigenze, con l’intento di sviluppare e mettere a sistema le potenzialità e le risorse che il territorio offre. La collaborazione, che scaturirà dall’adesione alla manifestazione di interesse, potrà riguardare sia la condivisione di progetti e servizi oppure l’inserimento nell’elenco delle realtà “amiche” del Centro, di cui verranno quindi forniti i riferimenti e diffuse le iniziative.

I soggetti interessati, che abbiano le caratteristiche richieste dall’avviso, possono presentare la propria manifestazione di interesse entro il 31 ottobre all’indirizzo di posta elettronica intreccicoop@arubapec.it. La documentazione necessaria è scaricabile dal sito del Centro per le Famiglie Pistoia www.centrofamigliepistoia.it.

L’avviso, tuttavia, è da considerarsi sempre aperto con verifica trimestrale delle domande pervenute.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie Pistoia, tel. 0573 371011, cell. 33168602 e-mail info@centrofamigliepistoia.it o personalmente, previo appuntamento, allo sportello in piazza del Duomo 12.

