CENTRO VACCINALE LA CATTEDRALE, IMPIANTO GUASTO: DISAGI SUGLI ORARI DELLE VACCINAZIONI E CODE

Stamani qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Sopralluogo del consigliere regionale Marco Niccolai (Pd): “Riscontrate una serie di problematiche che vanno risolte quanto prima possibile”

PISTOIA. [a.b.] Centro vaccinale La Cattedrale di Pistoia. Per circa un’ora nella odierna mattinata a seguito di un guasto agli impianti l’attività vaccinale è rimasta bloccata e ci sono stati numerosi disagi sugli orari delle vaccinazioni. Si sono formate code all’ingresso e qualcuno ha chiamato anche le forze dell’ordine che hanno fatto capolino nel parcheggio antistante.

Sul posto è intervenuto anche il consigliere regionale Pd Marco Niccolai a cui sono state segnalate le problematiche ma anche l’apprezzamento per l’accoglienza degli operatori nell’hub pistoiese.

“Ho chiamato i funzionari Asl per fargli presente una serie di problematiche che ho riscontrato personalmente: ad esempio l’assenza di adeguata segnaletica nelle vicinanze e la difficoltà sulle informazioni all’ingresso del polo per coloro che si sono prenotati; deve anche essere meglio organizzato l“accesso in caso di rallentamenti, se necessario delimitando e regolamentando meglio l’area di ingresso” ha scritto Niccolai.

Presso il centro vaccinale La Cattedrale gli operatori vaccinano dalle 7.30 alle 22.30, Pasqua e Pasquetta comprese. “Che ci siano problematiche – spiega Marco Niccolai – è comprensibile, quello che è necessario è che siano risolte quanto prima possibile ed è questo che ho chiesto ai funzionari Asl, a cui va il mio ringraziamento, assieme a tutti gli operatori sanitari, perché lavorano ininterrottamente da settimane senza alcun tipo di festività. Domani passerò nuovamente davanti all’ingresso per constatare di persona la situazione”.

“La campagna vaccinale – conclude Niccolai — andrà avanti per mesi ed è la più imponente mai organizzata: dobbiamo sempre più migliorarci, facendo tesoro delle problematiche che emergono e che nascono da un afflusso straordinario, segno che le persone si vogliono vaccinare”.