ceppo. IN MOSTRA I VOLTI DI CHI IN PRIMA LINEA STA COMBATTENDO IL COVID19

Si inaugura nel pomeriggio di oggi “Respira”, l’evento fotografico sotto le antiche logge del Fregio Robbiano del vecchio ospedale

PISTOIA. Nel pomeriggio di oggi domenica 13 dicembre alle ore 17,30 sarà inaugurato il progetto “Respira” promosso dalla presidenza della Società della Salute (Sds) pistoiese e dalla direzione della zona distretto di Pistoia.

“Respira” è l’omaggio della città di Pistoia all’intero mondo sanitario e non che in prima linea sta combattendo da mesi il Covid19.

Il progetto è stato ideato da Raffaele Gori/Tands e realizzato con le immagini di operatori sanitari e non sanitari, fotografati da Lorenzo Gori. Foto giganti saranno illuminate sotto le antiche logge del Fregio Robbiano del vecchio ospedale il luogo simbolo della “cura” per i pistoiesi e non solo: l’ingresso e la facciata risalgono al 1277.

L’obiettivo del progetto è stimolare una riflessione comune sulla stagione che stiamo tutti vivendo, ponendo al centro un gesto, a volte scontato, che tutti facciamo: respirare.

L’istallazione non vuole passare il messaggio che i dispositivi di sicurezza personali siano un limite alle nostre libertà, ma anzi sono gli strumenti necessari che ci permettono di attraversare questa tormenta. Tutti gli scatti sono stati realizzati in ambienti protetti e nel rispetto delle distanze anticontagio.

[ausl toscana centro]