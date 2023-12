“C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE”, SPETTACOLO PER FAMIGLIE A VERNIO

Domani 30 dicembre all’ex Meucci con un artista e i suoi buffi personaggi

VERNIO. Comincia domani sabato 30 dicembre la rassegna “Festività a teatro”, tre appuntamenti che hanno come palcoscenico l’ex Meucci di Vernio alle 16.

Sabato 30 dicembre il sipario si alza per “C’era due volte un piede”. L’artista ha due piedi speciali che si trasformano in buffi personaggi ogni volta che li porta verso il cielo.

Le sue marionette di carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e humor.

Lo spettacolo ha ricevuto numerosi premi in Italia e all’estero, dal San Giacomo Puppets Festival nel 2004, al Kid&Fun di Salonicco (Grecia), al Valsequillo delle Isole Canarias 2007, al Festival iberico americano, Mar del la Plata nel 2009 (Argentina)

Una tecnica sorprendente, tutte le parti del corpo di Veronica si trasformano in personaggi vivi che interpretano storie musicali piene di umorismo ed ironia. Sorrisi e leggerezza capaci di girare in lungo e in largo il mondo intero perché il linguaggio universale del gesto, della figura e della musica parlano a tutti con una suite di racconti musicali permeati dal legame indissolubile tra gesto e suono.

Ingresso libero. Si consiglia la prenotazione sul sito www.visitvalbisenzio.it.

Per info eventi@bisenzio.it – 0574 931264 oppure 931165.

[comune di vernio]