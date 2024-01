CERDINI SCRIVE A MONSIGNOR TARDELLI: “IL PROBLEMA DI VICOFARO HA UN NOME E UN COGNOME: MASSIMO BIANCALANI”

Come in passato il capogruppo leghista Cinzia Cerdini rifiuta l’invito del Vescovo per andare ad ascoltare il messaggio del Papa. E spiega i motivi in una lettera

PISTOIA. Anche quest’anno il capogruppo della Lega di Pistoia Cinzia Cerdini ha ricevuto l’invito da parte del Vescovo di Pistoia per andare ad ascoltare il messaggio del Papa. Invito che l’esponente leghista come in passato, ha rifiutato e che spiega in una lettera aperta inviata in Vescovado:

Buonasera Eccellenza,

anche quest’anno mi trovo nella condizione psicologica di dover rifiutare il suo invito ad ascoltare il messaggio di pace del Papa. E, non solo perché non comprendo il comportamento del Capo della Chiesa riguardo ai Comandamenti e ai valori della famiglia ma perché, restando nel locale, non comprendo e non giustifico il suo comportamento nei confronti del suo Parroco Massimo Biancalani.

Ho apprezzato quanto fatto dopo aver ascoltato la mia richiesta accorata di liberare la chiesa di Vicofaro per restituirla ai fedeli ma, ha dimenticato di dare ai fedeli anche un sacerdote degno di questo nome e di questo ruolo.

La parrocchia aveva la necessità di essere ripulita e il diritto di essere vissuta, esclusivamente, da chi la rispetta in quanto luogo sacro e non da chi ne fece uno sporco accampamento di gente di ogni tipo o, peggio ancora, un rifugio per delinquenti e spacciatori ma, ahimè, se ha pensato di aver risolto il problema, si è sbagliato perché il problema di Vicofaro ha un nome e un cognome: Massimo Biancalani.

Non so se lo segue sul suo profilo Facebook ma, farebbe bene a controllare perché, ultimamente, sta dando prova di quanto è bravo a provocare per attirare l’attenzione su di sé, quanto è bravo a offendere e umiliare l’Amministrazione Comunale e i partiti di destra, in generale.

Vede Eccellenza, io le avevo fatto presente che l’unica soluzione sarebbe stata quella di rimuovere il soggetto di cui sopra ma, evidentemente, ha ritenuto giusto dargli un’altra chance, forse dimenticando che, quel soggetto, ama disubbidire e non rispettare i residenti di Vicofaro, unici “proprietari” di quella povera chiesa.

Ci tengo a ribadire il mio profondo dispiacere a parlarle in questo modo ma la situazione è davvero grave e preoccupante e i residenti non ne possono più di vedere i vostri ospiti che urinano sotto gli occhi sbigottiti anche dei bambini che vivono nelle case confinanti con la chiesa.

La prego di parlare con Biancalani suggerendogli di chiudere il suo profilo Facebook e di tenere in mano il Vangelo anziché il cellulare.

Mi creda, farebbe meno danni perché il rispetto delle leggi umane, inizia dal rispetto di quelle di Dio e dall’amore per il prossimo. Pistoia, 03/01/2024 Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier