charlotte acpv. UN VIDEO EMOZIONALE SULLA MODA MODESTA PER FESTEGGIARE IL DECIMO COMPLEANNO

Girato a Tonfano il video, dedicato all’estate, ha come protagonista l’attrice pistoiese Glenda Borchi e la figlia Stella

PISTOIA. L’associazione pistoiese Charlotte — associazione culturale per la via pulchritudinis in occasione del suo decimo compleanno ha prodotto un video emozionale sulla moda modesta, parte di un progetto più ampio sulla sensibilità cattolica.

La sensibilità è parte importante della persona, specialmente in una cultura dell’immagine come quella di oggi. Ultimamente in Europa e in America molte persone si stanno accorgendo di questo e stanno mettendo a disposizione la loro testimonianza ma anche i loro talenti per dare una proposta alternativa alla moda di oggi. Una di queste persone è Monica Gibertoni, la artigiana cattolica Monnicraft che sta realizzando gonne e veli che possiamo vedere nel video, ma anche tabarri e altre accessori come porta rosari, copertine libri, scapolari, rosari.

Il progetto vuole dare voce a queste realizzazioni e testimonianze facendo una serie di video che parlano di vita, quindi di età, di stagioni, di famiglia. Attraverso vari ambienti e varie situazioni divertenti, rilassanti, drammatiche o gioiose vengono raccontate storie dove la protagonista è la bellezza, quella bellezza che deriva dall’esercizio concreto delle virtù.

Il primo video è dedicato all’estate, momento in cui ci si sofferma a pensare e allo stesso tempo si freme per il futuro pieni di aspettative.

Il video, girato a Tonfano, è realizzato in collaborazione con l’associazione Sedicinoni film nella persona del presidente Raffaele Totaro e con il contributo della Fondazione Conservatorio San Giovanni.

Protagonista è la modella e attrice pistoiese residente a Roma, Glenda Borchi e partecipa anche sua figlia Stella. La regia è di Luigi Manfredi e le riprese sono state effettuate dal giovane filmmaker pistoiese Francesco Cappellini.

Lo stesso cast sarà anche in uno dei prossimi cortometraggi della Sedicinoni, dove Glenda e sua figlia interpreteranno moglie e figlia di un gangster.

Per saperne di più su Monnicraft visita https://www.instagram.com/monnicraft e https://monnicraft.com.

Il video e le prossime iniziative della associazione Charlotte acvp le potete trovare sui canali youtube, instagram e facebook dell’associazione.

Il video https://www.youtube.com/watch?v=z32hwZFeLJ4&t=10s

[charlotte apcv pistoia]