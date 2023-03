“CHEF IN VERSI”, TRE CUOCHE TOSCANE RACCONTANO IN MODO POETICO LA LORO CUCINA

È da poco uscito il libro curato dalla pistoiese Antonella Gramigna che parla di donne anzi parla di cuoche e di emozioni. La presentazione nei giorni scorsi a Firenze

PISTOIA. “Chef in Versi” è il titolo della deliziosa pubblicazione, nata da un’intuizione della scrittrice e giornalista Antonella Gramigna e dall’esigenza di allacciare il cibo alla poesia, facendo comprendere nell’introduzione quanto il nostro sistema neuronale venga sollecitato dal cibo.

L’autrice del libro, Antonella Gramigna, chiama a collaborare al suo progetto tre Lady Chef aderenti ad Unione Regionale Cuochi Toscani: Paola Baccetti, Maria Campagna e Sara Guadagnoli coniugando l’idea di poesia e cibo.

Tre donne, tre vite tre professioniste con percorsi significativi, esistenziali e di cucina, diverse tra di loro ma con una medesima matrice poetica.

La pubblicazione si muove nel filo delle sensazioni tra emozioni e ricordi evocati da colori, profumi e sapori attraverso la percezione e la cucina delle tre cuoche.

24 ricette (tradotte anche in lingua inglese) con foto e relativa didascalia poetica offrono al lettore un’esperienza immersiva tra gusto ed emozioni introducendo il concetto di Neuromarketing del Food, nuova frontiera che permette di capire meglio la strada da percorrere per tutto il settore enogastronomico, che la Gramigna ha affrontato anche in sede di presentazione del libro avvenuta il 20 marzo 2023 nei prestigiosi e suggestivi locali del 25hours Hotel Piazza San Paolino a Firenze.

Chi sono le chef sulle quale si incentra la pubblicazione? Maria Campagna è la Presidente dei Cuochi fiorentini, donna dinamica e piena di progettualità animata da una profonda sensibilità, Paola Baccetti insegnante di Cucina italiana per stranieri, professionista tenace e di carattere e Sara Guadagnoli figura istrionica sempre pronta a mettersi in gioco e ad aprirsi a nuove avventure nonché Referente Lady Chef della Toscana.

Tutte straordinarie professioniste unite da un grande cuore, fanno tutte parte del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza della Federazione Italiana Cuochi, ed anche da esperienze professionali all’estero che le hanno viste coinvolte anche in progetti di collaborazione con donne straniere alle quale hanno trasmesso, con passione e generosità, le proprie competenze in cucina.

Madrina d’eccellenza in occasione della presentazione del Libro il noto volto televisivo e regina indiscussa dell’eleganza fiorentina Anna Maria Tossani, legata da una conoscenza di lunga data alle tre chef toscane che ha più volte ospitato nei sui programmi tv.

Ha con piacere accettato l’invito a presenziare a questo importante appuntamento anche Lidia Lopez la chef dell’Associazione Cuochi lucchesi che si è aggiudicata, in occasione dei recenti Campionati della Cucina Italiana, il titolo di Miglior Lady Chef professionista italiana e che rappresenta certamente una delle figure emergenti e di spicco nel panorama della cucina di alto livello per Unione Regionale Cuochi Toscani.

A sostenere con la loro presenza la presentazione di “Chef in Versi” anche il Presidente di Unione Regionale Cuochi Toscani Roberto Lodovichi e Leonardo De Candia Presidente dell’Associazione Cuochi di Arezzo di cui fanno parte sia Baccetti che Guadagnoli.

Il ricavato della vendita del libro servirà a sostenere associazioni no profit, in questa prima fase sarà devoluto all’Associazione Giulia Smile, che sostiene Giulia una bimba di 2 anni affetta da una malattia rarissima.

[antonella gramigna]