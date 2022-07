CHEF QUARRATINI SU RAI UNO, UNA SETTIMANA ALLA RIBALTA PER MAURO E CLAUDIA

Si è conclusa venerdì 22 per i ristoratori della Lanterna Blu la frizzante, colorata, estiva avventura sul “Camper” condotto da Tinto e Roberta Morise

QUARRATA. Dal 18 al 22 luglio Mauro Valiante e Claudia Vannucchi della trattoria Lanterna Blu di Quarrata hanno portato la consapevolezza e l’allegria del nostro territorio, le tradizioni culinarie di “casa nostra” su Rai Uno.

utti i giorni nella trasmissione “Camper” condotta da Nicola Tridente in arte Tinto e Roberta Morise hanno partecipato nella fascia oraria in precedenza occupata da Antonella Clerici alla sfida ai fornelli (contro una squadra del Lazio) inserita all’interno del programma che racconta, anche attraverso diversi inviati, l’Italia delle vacanze.

I due chef quarratini, che nel 2021 hanno partecipato alla seconda edizione di “Family Food Fight” su Sky Uno questa volta sulla rete ammiraglia si sono divertiti sentendosi “onorati” di portare a tavola per cinque giorni consecutivi un piatto della propria tradizione, giudicati da Federica De Denaro.

Tra i piatti proposti: la pappa al pomodoro, la panzanella, i pici in versione estiva con un pesto ai fiori di zucca con menta, pecorino e pomodorini caramellati

“Oggi — ha commentato Claudia Vannucchi —si rientra in cucina per dare il meglio, con un valore aggiunto, e che si raccoglie dalle nuove esperienze. Grazie a tutti per averci seguiti! Ci siamo divertiti e “onorati” di portare a tavola ogni giorno un piatto della tradizione, facendo conoscere i nostri usi e costumi. Avanti tutta adesso! Allacciate i grembiuli e affilate i coltelli!”.

Andrea Balli

