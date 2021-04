chi l’ha visto. SCOMPARE DA CASA A 82 ANNI

Dal tardo pomeriggio iniziate le ricerche di Alvaro Vannacci, residente a Vignole di cui si sono perse le tracce dalle 14 di oggi

QUARRATA. Dal tardo pomeriggio di oggi, da quando non è rientrato a casa, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi ed hanno lanciato attraverso i social network e il passaparola un messaggio di aiuto: un anziano di 82 anni, Alvaro Vannacci, dalle ore 14 di oggi manca da casa: indossa un paio di jeans e un piumino nero.

Si sarebbe allontanato in sella ad una bicicletta di colore nero.

Al momento non ci sono novità: alcune segnalazioni come si legge su facebook farebbero pensare che sia diretto in direzione Firenze (sarebbe stato notato nel comune di Poggio a Caiano).

Nel caso qualcuno lo veda è pregato di avvertire immediatamente le forze dell’ordine o di chiamare i numeri 336.3614181 (sandra) oppure 3388116201.