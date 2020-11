chiesina. IL COVID 19 SI PORTA VIA ANCHE NADIO MONTI, L’AMICO DI TUTTI

Il commosso ricordo del sindaco Fabio Berti

CHIESINA UZZANESE. [a.b.] A 75 anni per i postumi del Coronavirus è scomparso Nadio Monti. Nel comunicarne il decesso il sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti ha parlato di lui come di “un amico di tutti”, “uno dei grandi personaggi” del paese, una persona speciale.

“Il ricordo di quello che era Nadio per noi rimarrà lì indelebile.. perché comunque i paesi sono fatti di personaggi e lui nel suo modo lo era. Sfido ognuno a dire che una mattina incontrando Nadio non abbia ricevuto un saluto, una parola o a ricordarsi scavando una volta in cui fosse arrabbiato per qualcosa.

Colgo l’occasione per appellarmi ancora una volta al buon senso dei Chiesinesi: rispettiamo le regole, indossiamo la mascherina e manteniamo le distanze interpesonali. È l’unico modo per evitare la diffusione del virus, scongiurare nuove chiusure e tornare quanto prima alla normalità”.

Attivissimo in paese Nadio Monti aveva una grande passione per il ciclismo e per l’Us Toscogas Chiesinanuova. Con la sua bici ha girato il mondo non perdendosi mai nemmeno un mondiale di ciclismo