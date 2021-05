chiesina uzzanese. A FUOCO UNA ABITAZIONE E UNA AUTO

Il proprietario ricoverato in Ospedale per gli accertamenti del caso

CHIESINA UZZANESE. I vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamenti di Pescia e Montecatini Terme, sono intervenuti intorno alle ore 7.30 di questa mattina a Chiesina Uzzanese in via di Pietreto, per un incendio abitazione con rimessaggio privato attiguo.

All’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco le fiamme avevano coinvolto l’intera abitazione e un auto parcheggiata all’esterno. L’incendio è stato estinto dal personale dei Vigili del Fuoco, che ha verificato anche l’eventuale presenza di persone all’interno del fabbricato.

Il proprietario, unico occupante dell’immobile, all’arrivo delle squadre era già all’esterno dell abitazione e successivamente è stato preso in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Da stabilire le cause dell’evento.

