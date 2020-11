chiesina uzzanese. CHIUSI I LAVORI SULL’ACQUEDOTTO IN VIA DON MINZONI. SOSTITUITI 200 METRI DI TUBAZIONE PER UN INVESTIMENTO DA 120MILA EURO

Prosegue l’impegno di Acque SpA per migliorare il servizio per qualità e continuità.

CHIESINA UZZANESE. Proseguire nell’opera di graduale ammodernamento della rete idrica. Garantire miglioramenti sensibili nel servizio per un numero significativo di utenze. Eliminare il rischio di perdite su tubazioni attualmente vetuste. È con questi obiettivi che Acque SpA, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, ha chiuso un importante intervento a Chiesina Uzzanese, che ha portato alla sostituzione di circa 200 metri di condotta in via Don Minzoni.

Una tubazione, quella appena sostituita, che era conosciuta da tempo dai residenti e dallo stesso gestore idrico per il numero piuttosto frequente di rotture. Da qui la decisione di Acque di progettare un intervento risolutivo per quella porzione di acquedotto, con benefici in termini di continuità del servizio ben superiori alla lunghezza della condotta ammodernata o al valore economico dell’investimento (comunque di 120mila euro).

L’intervento idraulico si era concluso già nelle settimane scorse, con il collegamento della nuova condotta alla rete idrica, mentre da poco è stato eseguito anche il ripristino del manto stradale.

“Ciò che resta in via Don Minzoni — sottolinea il presidente di Acque SpA, Giuseppe Sardu — è un tratto di rete completamente risanato, che garantirà la drastica riduzione del numero di guasti e un sensibile miglioramento del servizio per i residenti, grazie anche al rifacimento di tutti gli allacci d’utenza”.

“Si tratta di un lavoro davvero molto importante — aggiunge il sindaco di Chiesina Uzzanese, Fabio Berti — che si somma a diversi altri lavori che abbiamo concordato con Acque per ammodernare progressivamente la rete idrica, risparmiando una risorsa preziosa e offrendo un servizio sempre migliore ai cittadini”.

L’intervento in via Don Minzoni rientra nel quadro delle attività programmate da Acque in sinergia con l’amministrazione comunale sul territorio di Chiesina Uzzanese, allo scopo di ammodernare tratto dopo tratto l’acquedotto locale.

[acque spa]