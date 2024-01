chiesina uzzanese. DALLA REGIONE 295 MILA EURO PER REALIZZARE LA ROTATORIA

Sorgerà fra via Ponte alla Cìiliegia e la circonvallazione Strada Provinciale 45

CHIESINA UZZANESE. Migliora la viabilità e dunque la vivibilità dell’abitato del Comune di Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia. Fra gli interventi finanziati coi Fondi di sviluppo e coesione ci sono anche 295mila euro per la realizzazione della rotatoria fra via Ponte alla Ciliegia e la circonvallazione SP45.

“Un intervento importante e atteso per la sicurezza dell’area”, ha spiegato il presidente Eugenio Giani. “E in questo senso ho apprezzato il lavoro del sindaco Fabio Berti che si è speso per questo progetto che contribuirà non poco a migliorare la viabilità in uno snodo importante”

[berengo —toscana notizie]