chiesina uzzanese. IMPIANTISTICA SPORTIVA, IL COMUNE OTTIENE DALLA REGIONE OLTRE 164 MILA EURO

Accolti i progetti per la riqualificazione e il miglioramento di tre impianti sportivi

CHIESINA UZZANESE. Il Comune di Chiesina Uzzanese ha ottenuto dalla Regione Toscana, che ringraziamo ancora una volta per aver accolto tutti i nostri progetti presentati a questo bando, il finanziamento per la riqualificazione e la realizzazione dell’impiantistica sportiva per un totale di 164.160€.

Questi contributi, grazie anche al cofinanziamento da parte del Comune, permetteranno la realizzazione di tre progetti per un totale di 192.000€.

Nel dettaglio:

Realizzazione campetto da calcetto e riqualificazione del campo sportivo “Bramalegno” – ottenuti 42.750€ per un progetto totale da 50.000€ – 9/126 in graduatoria;

Riqualificazione campetto da basket – ottenuti 59.850€ per un progetto totale da 70.000€ – 45/126 in graduatoria;

Realizzazione campo da Padel – ottenuti 61.560€ per un progetto totale da 72.000€ – 46/126 in graduatoria.

Ancora una volta grazie per questo ottimo risultato ai nostri uffici comunali che riescono puntualmente a reperire tutti quei fondi necessari alla realizzazione delle opere di cui il nostro paese ha bisogno.

Queste risorse straordinarie, che vanno ad integrare quelle messe a disposizione dal nostro bilancio, sono essenziali per un piccolo Comune come il nostro.

[comune di chiesina uzzanese]