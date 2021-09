chiesina uzzanese. LUTTO. È MORTO IL GEOMETRA LINO FRANCHINI

È stato consigliere e presidente del Consiglio Comunale. Le condoglianze del sindaco

CHIESINA UZZANESE. Dopo una lunga malattia, affrontata con grande forza e “con il costante ed amorevole supporto della moglie Morena”, è scomparso il geometra Lino Franchini.

“Lino — ricorda in una nota il comune di Chiesina Uzzanese — è stato una figura di chiesinese che davvero merita un ricordo affettuoso, come tutti coloro che lo hanno conosciuto possono testimoniare. Ha esercitato la professione di geometra proprio nel nostro paese per lunghissimi anni e si è sempre impegnato attivamente nella vita politica paesana”.

“È stato Consigliere e Presidente del Consiglio Comunale, sempre pronto a fare il bene del paese, sempre attento allo sviluppo della nostra comunità”.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale vuole quindi ricordare un compaesano che ha molto speso del suo tempo e delle sue energie per il bene della nostra comunità, manifestando il cordoglio di tutta la popolazione e la vicinanza alla famiglia”.

[comune di chiesina uzzanese]