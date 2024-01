CHIUSURA NOTTURNA DEL CASELLO PRATO EST

In entrata direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze

PRATO. Per lavori sull’Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, il casello di Prato Est sarà chiuso nel tratto in entrata direzione Pisa ed in uscita per chi proviene da Firenze dalle 22.00 di stasera 10 gennaio alle 6.00 di domani 11 gennaio e nel tratto in uscita per chi proviene da Pisa ed in entrata direzione Firenze dalle 22.00 dell’11 alle 6.00 del 12 gennaio.

[autostrade per l’italia]