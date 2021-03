CHIUSURA PORRETTANA: ANAS INTERVENGA SULLA VIABILITÀ ALTERNATIVA

È la richiesta del consigliere regionale Marco Niccolai (Pd)

PISTOIA. Sugli imminenti lavori alla Galleria del Signorino è intervenuto ieri il consigliere regionale Marco Niccolai (Pd).

“E’ stata approvata in quarta commissione la mozione della quale sono firmatario insieme ad altri colleghi con la quale chiediamo ad Anas, in vista dei lavori da eseguire alla galleria cosiddetta “Del Signorino” che comporteranno la chiusura della SS64 Porrettana, di intervenire sulla viabilità alternativa che sarà percorsa da numerosi mezzi, anche pesanti, durante i mesi di lavoro.

L’esigenza di questa mozione è venuta dalle istanze di preoccupazione che mi sono arrivate dai cittadini che abitano e vivono i luoghi interessati dalla SS64, i quali giustamente preoccupati dalle condizioni della viabilità alternativa al tratto che dovrà essere chiuso, lamentavano un intervento concreto per avere certezze di non rimanere isolati per le condizioni già precarie della viabilità alternativa”.

“Continuerò –conclude – a seguire con attenzione questa vicenda, dopo aver già scritto ad ANAS circa le condizioni della viabilità della SS66 franata più volte durante questo inverno appena passato.

La sicurezza e l’attrattività dei nostri territori passano sicuramente dalla sicurezza delle strade che collegano questi territori con il resto della Provincia”.