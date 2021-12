“CI GARBA FARE SENSIBILIZZAZIONE”, BICICLETTATA DEL CGFS CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E GLI STEREOTIPI DI GENERE

Aperta ai ragazzi e alle famiglie pratesi la manifestazione del Centro Giovanile di formazione sportiva si terrà sabato 4 dicembre

PRATO. Una biciclettata sulle rive del Bisenzio, aperta ai ragazzi e alle famiglie, per promuovere l’inclusione di genere e la lotta contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione. Ad una settimana dal weekend di iniziative dedicate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche il Centro Giovanile di Formazione Sportiva ha deciso di organizzare “Ci garba fare sensibilizzazione”, una particolare manifestazione per promuovere l’attenzione ai temi dell’inclusione e contribuire alla lotta contro ogni tipo di stereotipo di genere nello sport.

L’appuntamento è fissato per sabato 4 dicembre. Ritrovo alle 10 al piazzale dell’Educazione Stradale, nei pressi del parco GiocaGiò di via Marradi, per ritirare il kit dedicato alla giornata. A seguire, intorno alle 10.30, saranno gli educatori e i responsabili del Cgfs a presentare il modello “Twost”, nato per contrastare gli stereotipi di genere nello sport.

Alle 10.45 prenderà il via la biciclettata vera e propria lungo la pista ciclabile: il percorso sarà segnalato da cartelloni informativi targati “Twost- CGFS” dislocati lungo il tragitto.

“Il Cgfs ha sempre operato per favorire l’inclusione e le pari opportunità nelle sue attività. Da circa due anni, inoltre, lavoriamo intensamente per contrastare la diffusione degli stereotipi di genere nell’educazione giovanile, attraverso la promozione di uno strumento di autovalutazione validato a livello europeo e destinato alle associazioni e agli addetti ai lavori – spiegano Mirko Bassi, direttore generale del Cgfs, e Cristina Agostinelli, coordinatrice dei progetti europei del Cgfs — .

L’obiettivo è quello di rafforzare la consapevolezza e potenziare le attività in ottica di inclusione e pari opportunità. L’impegno realizzato con gli educatori locali, nazionali ed europei è stato importante e molto efficace. Ci Garba Fare Sensibilizzazione è un’occasione preziosa per condividere spunti e riflessioni anche con le famiglie e i giovani ed essere sempre più concreti nel perseguire una quotidiana inclusione di genere anche nel mondo sportivo”.

Contributo minimo di 5 euro (comprensivi di un tagliando-merenda da poter utilizzare all’arrivo per lo spuntino dell’Ortolana Felice), che verranno utilizzati dal Cgfs per favorire la pratica sportiva di bambini e bambine in difficoltà economica e sociale.

Per partecipare è necessario registrarsi al form www.cgfs.it/biciclettata.

[de biase/montaleni — cgfs prato]