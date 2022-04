“CI GARBA FARE SPORT…D’ESTATE”: DAL 2 MAGGIO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CAMPI ESTIVI DEL CGFS

Da giugno a settembre ben 13 proposte diverse per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni

PRATO. “Ci garba fare sport… D’estate”. È questo lo slogan scelto dal Centro Giovanile di Formazione Sportiva per il programma dei suoi campi estivi, realizzato con il patrocinio del Comune di Prato, il contributo del Parco Prato, e grazie alla collaborazione della Polisportiva 2A, della Pallacanestro Prato Dragons, della Pallacanestro Femminile Prato e di Educamp Coni.

I campi estivi inizieranno con la chiusura delle scuole, dal 13 giugno, e andranno avanti fino al 9 settembre, con una pausa nella settimana centrale di agosto. Le iscrizioni si apriranno ufficialmente dal prossimo 2 maggio (solo online). Dal 23 maggio sarà poi possibile iscriversi anche all’ufficio iscrizioni del Cgfs.

Ben 13 le proposte dedicate a bambini e ragazzi compresi fra i 3 e i 16 anni e suddivise in 4 macroaree di attività diverse fra di loro, ognuna con varie sedi dove verranno svolti i camp.

“Siamo pronti anche quest’anno ad accogliere bambini e ragazzi con proposte che comprendono esperienze sportive, ambientali, culturali ed espressivo-formative, percorsi sensoriali, ma anche camp specifici per migliorare la tecnica in alcune discipline ed esperienze di intere settimane fuori città – commentano il presidente del Cgfs, Gabriele Grifasi, e il direttore generale, Mirko Bassi — Insomma un mix di attività finalizzate a promuovere la crescita personale, lo sviluppo motorio, l’autonomia e la socializzazione dei nostri giovani, che rappresentano anche un servizio importante che garantiamo ai genitori, impegnati al lavoro durante il periodo di chiusura estiva delle scuole”.

Vediamo allora nel dettaglio le varie proposte suddivise in macroaree di attività.

1) CUCCIOLI (3-6 anni)

In questa macroarea sono racchiusi tutti i campi estivi dedicati ai più piccoli. Sono previsti laboratori motori, creativi, musicali ed espressivi. Ma anche attività in acqua, percorsi sensoriali e ambientali, senza dimenticare la parte dedicata al gioco e al divertimenti.

Si svolgeranno nelle seguenti sedi:

– Scuola dell’infanzia “Meucci”

– Piscina e palestra di Mezzana (dedicato a bimbi di 4-5 anni)

– Via Roma, negli spazi esterni della Polisportiva 2A, che è partner del Cgfs.

2) MULTISPORT (6-14 anni)

In questa macroarea sono racchiusi i campi estivi dedicati a ragazzi e ragazze un po’ più grandi. Sono previste prove di varie discipline sportive, comprese quelle più innovative offerte nel programma di corsi del Cgfs.

Si svolgeranno nelle seguenti sedi:

– Scuola primaria “Meucci”

– Piscina e palestra di Mezzana

– Via Roma, negli spazi esterni della Polisportiva 2A

– Alla palestra e piscina di San Paolo, con la “Repubblica Dello Sport”

Poi ci saranno altre due proposte, i “Camp in città” e i “Camp fuori città”, che rappresentano una piccola novità rispetto agli anni passati.

3) CAMP IN CITTÀ (6-16 anni)

Sono i campi estivi dedicati in particolar modo agli stage sportivi, per sviluppare tecnica, tattica e abilità specifiche di alcune discipline, anche tramite partite e tornei organizzati ad hoc.

– SUMMER CAMP BASKET (6-14 anni, impianti Toscanini/Gescal) in collaborazione con Pallacanestro Prato Dragons e Pallacanestro Femminile Prato.

– SUMMER CAMP BASKET CASTELLINA (6-11 anni presso la scuola primaria) in collaborazione con Pallacanestro Prato Dragons e Pallacanestro Femminile Prato.

– HIP HOP CAMP SAN PAOLO (6-16 anni nel giardino della piscina di San Paolo).

4) CAMP FUORI CITTÀ (7-14 anni)

Sono le proposte in esterna, che prevedono anche il pernottamento dei partecipanti nei luoghi dove verranno svolti i camp, dal lunedì al venerdì. Previste attività di orienteering, esplorazioni dell’ambiente, avventure ed esperienze a contatto con la natura, sempre sotto la supervisione degli istruttori del Cgfs.

– NORCENNI VILLAGE (20-24 giugno)

– DOGANACCIA (27 giugno-1 luglio)

– CAVARZANO (11-15 luglio)

“I camp rappresentano un’opportunità per fare un percorso di crescita attraverso il divertimento, lo sport e il gioco, nel rispetto degli altri e dell’ambiente che ci circonda. Bambini e ragazzi saranno seguiti da uno staff di educatori sportivi specializzati e qualificati – aggiunge Daniela Pecchioli, responsabile Multisport e centri estivi del Cgfs —. Abbiamo insegnanti pronti ad accompagnare i bambini con disabilità in percorsi didattici e inclusivi, finalizzati all’integrazione e alla piena partecipazione alla vita dei centri estivi. Inoltre, per favorire al massimo la partecipazione, il Cgfs ha formato i suoi educatori sportivi organizzando il corso retraining per la gestione nei giovani con diabete tipo 1, in collaborazione con l’associazione Atbgd dell’ospedale Mayer di Firenze”

PART-TIME O FULL-TIME

Per semplificare la proposta ci saranno solo tre opzioni di iscrizione: due proposte part-time con ingresso alle 8 e uscita alle 13 (senza mensa) o alle 14 (con mensa) e una proposta full-time con ingresso alle 8 e uscita alle 17.

Per quanto riguarda i campi estivi “Cuccioli” e “Multisport” i prezzi per il part-time oscillano fra 80 e 110 euro a settimana, mentre quelli per il full-time fra 100 e 130 euro a settimana. I “Camp in città” e i “Camp fuori città” avranno invece costi e modalità differenti, vista la diversa tipologia di attività proposte.

INFO E ISCRIZIONI

Sul sito wwwcgfs.it sono disponibili tutti i dettagli sui costi, sul programma, sulla durata e sui periodi di attività di ogni singola proposta dell’estate 2022, con possibilità di iscrizione settimanale o plurisettimanale. Tramite l’apposito form-web sarà anche possibile inserire i dati per l’iscrizione al campo estivo di maggior interesse. Per info: iscrizioni@cgfs.it.

Per partecipare ai centri estivi Cgfs, dopo i 6 anni compiuti, occorre essere in regola con il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.

