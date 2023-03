ci vediamo a teatro. PENULTIMO APPUNTAMENTO CON IL TEATRO PER RAGAZZI. IN SCENA “C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE”

L’appuntamento è per domenica 26 marzo ore 16,30 al teatro della Sala Banti. Un varietà pieno di musica e colori nel quale l’artista esprime in pieno il suo talento da intrattenitrice da palcoscenico, cantando, ballando e interpretando storie originali, sempre con un tocco di ironia e humor.

MONTEMURLO. Penultimo appuntamento con “Ci vediamo a teatro”, la stagione teatrale dedicata ai bambini e ai ragazzi, giunta alla 15esima edizione e promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana onlus e la collaborazione dei Formaggini Guasti.

Domenica 26 marzo alle ore 16, 30 alla Sala Banti (piazza della Libertà – Montemurlo) va in scena “C’era due volte… un piede”, con Veronica Gonzalez.

Verónica González ha due piedi come quasi tutte le persone di questo mondo, ma i suoi piedi sono speciali, si trasformano in bizzarri personaggi ogni volta che lei li traveste e li innalza verso il cielo.

In “C’era due volte… un piede” le sue marionette in carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di poesia, ritmo e fantasia.

Un varietà pieno di musica e colori nel quale l’artista esprime in pieno il suo talento da intrattenitrice da palcoscenico, cantando, ballando e interpretando storie originali, sempre con un tocco di ironia e humor.

Rappresentato in più di 30 paesi, più volte premiato in Italia e all’estero, questo è il “cavallo di battaglia” dell’artista argentina, che l’ha consacrata come artista internazionale. Veronica Gonzalez ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali di teatro, rassegne, manifestazioni culturali ed eventi aziendali.

In tv è stata ospite su Rai 1 dei programmi: “Si può fare” e “Soliti Ignoti”, su Mediaset a “Tu si que vales” 2016, su La Sexta in Spagna a “Tu si que si!” 2017 e recentemente negli Usa in America’s Got Talent .

BIGLIETTERIA — Il posto unico costa 5 euro. Per informazioni, prenotazioni e prevendite si possono contattare I formaggini guasti tel. 0574 651548 – cell. 328 2718519 email: salabantiragazzi@gmail.com

[masi —comune di montemurlo]