“ci vediamo a teatro”. SECONDO APPUNTAMENTO CON IL TEATRO PER RAGAZZI

In scena lo spettacolo “Scusa”. L’appuntamento è per domenica 12 marzo ore 16,30 al teatro della Sala Banti. Uno spettacolo per famiglie che parla di litigi fra bambini ma che spesso ritroviamo anche nel mondo degli adulti

MONTEMURLO. Dopo la buona partenza di domenica scorsa, la stagione teatrale dedicata ai bambini e ai ragazzi “Ci vediamo a teatro”, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana onlus e la collaborazione dei Formaggini Guasti, continua domenica 12 marzo ore 16,30 con lo spettacolo “Scusa” al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà).

Lo spettacolo porta in scena la storia di due sorelle in perenne litigio, a imitazione dei litigi fra mamma e papà (la cui presenza è determinata solo dalle loro voci fuori campo). Le due bambine non riescono a chiedersi scusa – o meglio, ci provano – finché l’orgoglio non le riporta sulla strada del conflitto.

“Perché mamma e papà ti hanno fatta?” dice l’una all’altra, dimenticando di essere stata proprio lei a chiedere una sorellina, a partire da questa affermazione nascerà la consapevolezza dell’importanza di chiedere scusa quando si sbaglia. Una semplice parola e un possibile litigio finisce in un abbraccio o una stretta di mano e tutto si risolve per il meglio. Le due protagoniste vivranno in una carambola di divertenti dispute che provengono dal mondo infantile, che spesso ritroviamo anche negli adulti – ed ecco perché è uno spettacolo da condividere con le famiglie.

Lo spettacolo è consigliato dai 3 anni di età.

«Dopo la buona partenza di domenica scorsa, alla Sala Banti arriva “Scusa”, uno spettacolo che sa divertire ma anche far riflettere — conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – Un’opportunità per vivere un piacevole pomeriggi domenicale in famiglia con la magia del teatro».

BIGLIETTERIA — Il posto unico costa 5 euro. Per informazioni, prenotazioni e prevendite si possono contattare I formaggini guasti tel. 0574 651548 – cell. 328 2718519 email: salabantiragazzi@gmail.com

[masi —comune di montemurlo]