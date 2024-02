CIATT PRATO BATTE NORBELLO E VOLA AL QUARTO POSTO

Le pratesi sognano i play off a fine stagione in serie A1 femminile

PRATO. Il Ciatt Prato vola solitario al quarto posto in serie A1 femminile di tennistavolo. Nell’ultima gara della terza giornata di ritorno la formazione pratese si è imposta per 4-0 sul Tennistavolo Norbello, nella palestra comunale di via Azuni, e in questo modo ha staccato il Muravera Tennistavolo al quarto posto, che al termine della regular season varrà l’accesso ai play off, raggiungendo quota 7 punti.

Gara fin da subito senza storia, con le pratesi nettamente superiori. Emilia Manukyan, alla sua prima presenza nelle fila toscane nel massimo campionato, ha portato il primo punto alla causa del Ciatt superando 3-0 Eleonora Trudu (11-8, 11-5, 11-1).

Poi l’ex di turno, Magdalena Sikorska, ha battuto senza giocare Veronica Mosconi, che si è ritirata per infortunio durante il primo set (11-1, 11-0, 11-0).

Nel terzo singolare Chiara Colantoni non ha avuto grossi problemi contro l’italo-argentina Valentina Parola, imponendosi con un ulteriore 3-0 (11-4, 11-5, 11-9) e portando il terzo punto alla causa pratese.

In chiusura a regalare il poker al Ciatt ci ha pensato ancora una volta Sikorska, che non ha mai fatto entrare in partita Eleonora Trudu, battendola con il quarto 3-0 di giornata (11-6, 11-2, 11-4).

“Per come era partita la stagione non pensavamo di riuscire ad entrare in zona play off e siamo davvero orgogliosi del lavoro e dell’impegno costante delle ragazze e dello staff tecnico – commenta il presidente del Ciatt Prato, Fabio Bianchi —. Adesso proveremo a mantenere il quarto posto fino al termine della regular season, anche se non sarà facile, visto il valore delle avversarie”.

In classifica attualmente comanda il TT Castel Goffredo con 16 punti, davanti al TT Südtirol con 10, al Quattro Mori con 8, al Ciatt Prato con 7, al Muravera TT con 5 e al TT Norbello (zero punti)

