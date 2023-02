CIATT PRATO KO A CASTEL GOFFREDO. LA CAPOLISTA SI IMPONE PER 4-0 E ALLUNGA AL VERTICE

Pratesi bloccate al quarto posto in serie A1 femminile di tennistavolo

PRATO. Niente da fare per il Ciatt Prato. La capolista Castel Goffredo si conferma una vera corazzata e si impone per 4-0 sulla formazione pratese nella quarta giornata di ritorno di serie A1 femminile di tennistavolo.

Una sfida praticamente senza storia. Solo nel primo match Tan Wenling è partita molto bene, strappando un set alla fortissima Chen Szu-Yu, ma la giocatrice di Taipei ha poi ripreso in mano la partita imponendosi per 3-1 (2-11, 12-10, 11-5, 14-12) e regalando il primo punto a Castel Goffredo.

Poi per il Ciatt è scesa in campo Arianna Barani, che però è stata a sua volta battuta con un secco 3-0 (11-8, 12-10, 11-5) da Nicole Arlia. Una delle ex di turno, Chiara Colantoni, ha poi dato battaglia a Bernadette Szocs, almeno nel primo set, finendo comunque per perdere 3-0 (11-9, 11-1, 11-5) e lasciando il terzo punto alla capolista.

Nel quarto incontro Nikoleta Stefanova è stata battuta con lo stesso risultato (11-8, 11-7, 11-5) da Chen, che per due volte ha rimontato da uno svantaggio iniziale nei primi due set, portando il punto della vittoria a Castel Goffredo.

“Contro la capolista in formazione tipo era difficile pensare di riuscire a strappare qualche punto. Castel Goffredo ha nettamente la squadra più forte di questo campionato – commenta Alberto Vermiglio, tecnico delle pratesi -.

Martedì 21 febbraio abbiamo un’ altra partita in anticipo a Bolzano, contro Sudtirol, per cercare di portare a casa un punto e poi ci giocheremo il finale di stagione e la possibilità di entrare nei play off con Muravera e Norbello”.

In classifica il TT Castel Goffredo conduce a quota 17, seguito dalla Bagnolese a 9, dal TT Norbello a 8, da CIATT Prato e TT Südtirol a 7, dal Quattro Mori a 5 e dal Muravera TT a 3. Castel Goffredo, TT Norbello e CIATT Prato hanno una partita in meno, Bagnolese e Muravera TT due in meno, il Quattro Mori ne ha tre in meno e il TT Südtirol quattro in meno.

[asd ciatt prato]