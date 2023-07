CICLISMO FEMMINILE IL “TOSCANA” TORNA A QUARRATA E SERRAVALLE PISTOIESE

La partenza è prevista alle ore 13 di venerdì 25 agosto da piazza Risorgimento. Il 4 agosto la presentazione ufficiale del Giro a Villa La Magia

QUARRATA — SERRAVALLE [a.b.]. Si terrà venerdì 25 agosto alle 13 da piazza Risorgimento a Quarrata la partenza della seconda tappa del 27° Giro della Toscana internazionale femminile 2023 “Memorial Michela Fanini”.

La seconda fazione del “Toscana”, che torna in provincia di Pistoia dopo 12 anni di assenza. si concluderà dopo un percorso di 115 chilometri alla Rocca di Serravalle Pistoiese.

La presentazione ufficiale della edizione del 2023 sarà ospitata il prossimo 4 agosto nella splendida cornice di Villa medicea La Magia. La partenza del Giro apre ufficialmente il programma del “Settembre Quarratino”.

«Colgo l’occasione – ha affermato il patron Brunello Fanini – per ringraziare di cuore l’amministrazione e in particolare il sindaco Gabriele Romiti e l’assessore Patrizio Mearelli che hanno sposato in pieno il nostro progetto, manifestando un grande entusiasmo per lo sport al femminile. Una menzione particolare al delegato provinciale di Pistoia della Federciclismo Alessandro Becherucci e a tutto il comitato provinciale di Pistoia».

Da Quarrata la comitiva rosa insieme alle 170 atlete (provenienti da oltre 30 Nazioni) in rappresentanza di 25 squadre, più della metà straniere (un totale di 400 persone al seguito) si sposterà a Casalguidi dove ci sarà il “Traguardo Michela”, che “regalerà” secondi preziosi per la classifica generale, posto proprio sotto il murale dedicato a Franco Ballerini.

A Cantagrillo è previsto poi un Traguardo Volante che metterà in palio punti per la speciale graduatoria di specialità (maglia ciclamino). Le “girine”, insieme alla carovana rosa, poi, proseguiranno verso il paese di Seravalle per il primo arrivo in salita della manifestazione; lo striscione del traguardo sarà posto davanti al Comune, mentre le premiazioni verranno effettuate nello splendido scenario della Rocca Nuova, poche decine di metri dopo.

“Da sportivo – ha dichiarato il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi – non posso che essere molto contento di questa opportunità. Una occasione per far conoscere il paese a tutta l’Italia e anche oltre i confini; un bel trampolino di lancio per il ciclismo femminile che sta avendo un grande momento di ribalta”.

Il Giro della Toscana Internazionale femminile di ciclismo si concluderà il 27 agosto,

L’intera manifestazione è dedicata all’indimenticabile campionessa Michela Fanini, morta a soli 21 anni in seguito ad un tragico incidente stradale.