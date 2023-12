CINEATELIER 2023, PARTE LA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE

Il premio speciale CineAtelier esordio d’autore sarà assegnato all’autore e regista Francesco Bruni

POGGIO A CAIANO. Terza edizione di CineAtelier. L’appuntamento è per il 16 e 17 dicembre (ore 15/21) al teatro Ambra di Poggio a Caiano.

Si tratta di una rassegna di opere prime e seconde, che va a coinvolgere territori decentrati, con un programma di proiezioni, premiazioni e scambi tra gli autori e gli studenti dedicati alla formazione di chi vuole fare cinema. L’edizione punterà anche quest’anno agli incontri con i ragazzi della scuola media ‘Mazzei’, dove gli ideatori di CineAtelier, Emanuela Mascherini e Stefano Amadio, hanno tenuto un laboratorio di Cinema, durante l’anno scolastico 2022/23, grazie al quale sono stati prodotti sette cortometraggi con dei tutor professionisti.

In particolare il genere approfondito quest’anno è stato quello della commedia d’autore. La rassegna continua inoltre con il patrocinio Cna Toscana Centro. Si rinnova, inoltre, anche la collaborazione con la scuola di cinema ‘Anna Magnani’, e con il gruppo Mujeres nel cinema Toscana, che valorizza il lavoro delle donne nel cinema, che assegnerà il suo premio a un donna il cui lavoro sia particolarmente meritevole nelle opere selezionate.

Gli ideatori dell’evento sono l’attrice, autrice e regista Emanuela Mascherini, e Stefano Amadio, direttore del magazine online Cinemaitaliano.info (www.cinemaitaliano.info)

La manifestazione prende il via il 16 dicembre a partire alle ore 15 con la proiezione dei corti della scuola di cinema ‘Anna Magnani’ alla presenza del direttore e regista Massimo Smuraglia, dello sceneggiatore e autore delle musiche Gabriele Marco Cerchi e del compositore Samuele Luca Cecchi. Saranno presenti inoltre gli allievi che hanno preso parte ai corti prodotti dalla scuola.

Alle ore 17 la proiezione del film ‘Scialla’, accompagnato dell’autore e regista Francesco Bruni, che riceverà il premio speciale CineAtelier esordio d’autore consegnato da cinemaitaliano.info e CNA Toscana Centro.

Seguiranno due cortometraggi della scuola ‘Mazzei’ e alle 21 replica del film “Scialla”.

Domenica 17 (ore 15) proiezione dei cortometraggi della scuola ‘Mazzei’ e discussione. A seguire proiezione e discussione del film “Come le tartarughe” di Monica Dugo, alla presenza della regista. L’autrice sarà premiata da cinemaitaliano.info.

Alle 17 altri cortometraggi della scuola ‘Mazzei’, quindi proiezione e discussione del film “Le proprietà dei metalli” di Antonio Bigini, che sarà premiato sempre da cinemaitaliano.info.

In chiusura della rassegna c’è la proiezione di altri due corti della scuola ‘Mazzei’ e l’assegnazione del premio Mujeres nel Cinema ed il premio al miglior corto della scuola ‘Mazzei’ assegnato dal pubblico. Gli incontri con gli ospiti di entrambe le giornate sono moderati dalla critica cinematografica Caterina Liverani.

“Sono fiera di poter ospitare l’iniziativa – commenta la vice sindaco Diletta Bresci – È un evento che permette ai ragazzi di avvicinarsi al mondo della settima arte e di fare la conoscenza di importanti registi.

Grazie ad Emanuela che ha messo a disposizione le sue competenze e il suo lavoro, portando questa arte a Poggio a Caiano. Ringrazio il teatro Ambra, il ristorante Il Falcone e l’Hotel Hermitage che hanno permesso con il loro contributo è con la messa a disposizione degli spazi di realizzare questo evento”.

Per la direttrice artistica Emanuela Mascherini: “È un traguardo importante e mai scontato in questi tempi complessi arrivare alla terza edizione del festival che inaugura una sezione dedicata agli esordi d’autore di registi ampiamente riconosciuti che tornano a condivide con i ragazzi le loro opere prime – dice Emanuela Mascherini — Come altrettanto importante è riuscire a mantenere una selezione che conservi una equità di rappresentazione negli sguardi rispetto ai generi. Ringraziamo il Comune di Poggio a Caiano per il rinnovato sostegno a questa iniziativa”.

Aggiunge il direttore di cinemaitaliano Stefano Amadio: “Siamo convinti che, come lo scorso anno, il pubblico di Poggio, trascinato dal grande entusiasmo dei ragazzi della scuola Mazzei, segua con interesse un’iniziativa dedicata al cinema italiano. L’incontro con Francesco Bruni per parlare del suo “Scialla” sarà un momento importante per avvicinare i ragazzi a un mondo che sembra lontanissimo ma che in realtà può offrire tante, interessanti opportunità”

La rassegna CineAtelier è realizzata dall’Associazione Cinema Italiano in collaborazione con Film Atelier grazie al contributo del Comune di Poggio a Caiano, con il patrocinio di CNA Toscana centro, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, Cinema Teatro Ambra, Mujeres nel cinema Toscana, e grazie al contributo degli sponsor Ristorante Il Falcone, Hotel Hermitage, con i media partner cinemaitaliano.info, the spot.news.

[biagioni — comune di poggio a caiano]