CINEMA NEL PARCO, SETTE FILM PER TUTTA LA FAMIGLIA A INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Nel parco di Villa Giamari ritorna il cinema sotto le stelle. Il primo appuntamento è per stasera, mercoledì 26 luglio, ore 21,30 con Sing 2

MONTEMURLO. Non può dirsi estate se non c’è il cinema sotto le stelle. A Montemurlo, nella fresca e romantica cornice del parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1) ritorna la rassegna Cinema nel parco, sette titoli per famiglie a ingresso libero e gratuito.

Il primo appuntamento è per questa sera, mercoledì 26 luglio, ore 21,30 con Sing 2, regia di Garth Jennings. Ricco di grandi sogni e spettacolari canzoni di successo, il film narra le vicende del koala Buster Moon e di altre grandi star animali, pronte per la loro più abbagliante e stravagante esibizione sul palco della capitale più glamour dell’intrattenimento. Una rassegna leggera e divertente, capace di catturare i più piccoli ma anche di coinvolgere gli adulti.

«Il cinema all’aperto è da sempre una bella occasione di socializzazione del cartellone dell’estate montemurlese. — spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero — I film che proponiamo continuano ad essere a ingresso libero e gratuito per tutti ma da quest’anno, grazie ad una nuova licenza, possiamo pubblicizzare i titoli in cartellone e tutti, non solo gli iscritti al sistema bibliotecario, possono usufruire dell’entrata gratuita agli spettacoli».

I prossimi appuntamenti da mettere in agenda sono tutti i mercoledì di agosto e giovedì 7 settembre. Il 2 agosto si potrà vedere Aladdin (2019) regia di Guy Ritchie, prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il remake live action dell’omonimo film d’animazione Disney del 1992, basato sul racconto de Le mille e una notte.

Il 9 agosto arriva, invece, Sonic, il film (2020) regia di Jeff Fowler,Sonic, è incentrato sull’omonimo personaggio dei videogames, l’alieno blu dalle sembianze di un riccio con il potere della supervelocità che sa saltare molto in alto e usare l’’nergia cinetica per combattere.

Il 16 agosto c’è Dolittle (2020) regia di Stephen Gagham, il veterinario che può parlare con gli animali e loro possono parlare a lui. Mercoledì 23 agosto nel parco di Villa Giamari si ride con Spie sotto copertura (2019) di Nick Bruno e Troy Quane, un divertente racconto che mescola toni da spy movie con la commedia e la fantascienza, dando vita a situazioni bizzarre e a loro modo divenute subito iconiche

.Il 30 agosto è la volta di Maleficent 2: Signora del Male, un film di genere fantasy, avventura del 2019, diretto da Joachim Rønning, con Angelina Jolie e Elle Fanning. Chiude la stagione del cinema sotto le stelle giovedì 7 settembre Il viaggio di Yao di Philippe Godeau (2019), il film che racconta la storia di un bambino di un villaggio senegalese che un giorno parte per Dakar per conoscere il suo mito, un attore francese di grande successo in visita in Senegal.

L’inizio di tutti gli spettacoli è previsto per le ore 21,30. L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito e non è richiesta la tessera della biblioteca. Nel parco di Villa Giamari è anche attivo il Wine bar Villa Giamari, aperto tutte le sere, dal lunedì al sabato, dalle ore 18,30 fino a tardi e propone degustazioni di vino, aperitivi, e, su richiesta organizza eventi privati; per informazioni telefono 3387767630.

[masi —comune di montemurlo]