cinema sotto le stelle. A VILLA GIAMARI LA PROIEZIONE DI “SONIC”

Il film era saltato la scorsa settimana a causa di problemi tecnici e quindi sarà recuperato domani, venerdì 18 agosto alle ore 21,15

MONTEMURLO. Il Comune di Montemurlo informa che sarà recuperato domani, venerdì 18 agosto, alle ore 21,15 il film “Sonic, il film” (2020) regia di Jeff Fowler, inizialmente in programma lo scorso 9 agosto e rimandato a causa di problemi tecnici. Continua anche ad agosto la programmazione di successo Cinema nel parco, la rassegna di film sotto le stelle, promossa dal Comune di Montemurlo ad ingresso gratuito.

L’appuntamento con il film “Sonic” è per domani, 18 agosto, ore 21.30 nel parco storico di Villa Giamari (piazza Don Milani, 1- Montemurlo) Sonic, è incentrato sull’omonimo personaggio dei videogames, l’alieno blu dalle sembianze di un riccio con il potere della supervelocità che sa saltare molto in alto e usare l’energia cinetica per combattere.

«Il cinema all’aperto è da sempre una garanzia di successo a Montemurlo. Siamo molto contenti perché anche quest’anno sono tantissime le persone che apprezzano l’iniziativa e si ritrovano al fresco di Villa Giamari per guardare insieme film divertenti e adatti a tutta la famiglia.— dice l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – I film che proponiamo continuano ad essere a ingresso libero e gratuito per tutti Un’occasione di socializzazione e divertimento per riempire le serate estive di contenuti di qualità».

L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito e non è richiesta la tessera della biblioteca. Nel parco di Villa Giamari è anche attivo il “Wine bar Villa Giamari”, aperto tutte le sere, dal lunedì al sabato, dalle ore 18,30 fino a tardi e propone degustazioni di vino, aperitivi, e, su richiesta organizza eventi privati; per informazioni telefono 3387767630.

[masi — comune di montemurlo]