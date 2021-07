CINEMA SOTTO LE STELLE AL PARCO PERTINI DI AGLIANA

Sette giorni di proiezioni un palinsesto variegato, attento a tutti i target in un’area bellissima

AGLIANA. Organizzato dall’associazione Artigiano con il patrocinio del comune di Agliana dal 16 al 31 luglio il “Cinema sotto le stelle” vedrà riaccendere le luci sul Parco Pertini.

«Il Cinema Sotto Le Stelle, un progetto che ha radici nel passato ma che soddisfa le esigenze del presente di un pubblico variegato che va dai più piccoli ai più grandi. Un concept diviso in tre macro-temi: Cinema per Bambini, Novità e Grandi Successi con lo scopo di coinvolgere tutta la popolazione sull’onda del revival di quello che fu il famoso “Cinema Sotto Le Stelle” del passato e creare un’alternativa on-air culturale per tutti quelli che restano in città nel mese di Luglio».

Questa la programmazione:

NUOVI ARRIVI

– 16 Luglio “Odio l’Estate“ con Aldo, Giovanni e Giacomo

– 30 Luglio “Il Regno“ lungometraggio di esordio di Francesco Fanuele

GRANDI CLASSICI:

– 17 Luglio “Independence Day”

– 24 Luglio “Il grande Lebowsky”

PER I PIÙ PICCOLI:

– 18 Luglio “Il piccolo Yeti”

– 25 Luglio “Bianca & Grey e il magico accordo”

– 31 Luglio “Frozen II”

Appuntamento tutti i weekend dalle 21h30 fino ad esaurimento posti.

Ingresso Gratuito.

Per maggiori info seguire “Cinema Sotto Le Stelle” su Instagram e Facebook.

[pimcreative lab]