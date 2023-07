CINEMA SOTTO LE STELLE: I FILM NEL MESE DI AGOSTO

Lo spettacolo inizia alle 21.20 nell’arena estiva di Porta al Borgo

PISTOIA. Anche nel mese di agosto proseguono le proiezioni cinematografiche all’aperto nello spazio dell’arena di Porta al Borgo. Il programma è a cura di Mabuse Cinema in collaborazione con il Comune di Pistoia.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.20 al costo di 6 euro (biglietto intero) o 5 euro (ridotto per bambini da 3 a 14 anni, adulti sopra i 65 anni). È possibile abbonarsi con 5 ingressi a 25 euro e 10 ingressi a 45 euro. Per quanto riguarda la sezione dei film “Cinema revolution” – CR (pellicole italiane ed europee) il biglietto costa 3,50 euro.

Di seguito i film in programma dal 1° al 31 agosto.

Martedì 1° agosto Guardiani della Galassia vol.3 (Usa, 2023; 150’) di James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.

Mercoledì 2 agosto Ritorno a Seoul (Francia-Cambogia, 2022; 117’) di Davy Chou, con Ji-min Park, Kwang-rok Oh.

Giovedì 3 agosto Il piacere è tutto mio (Gbr, 2022; 97’) di Sophie Hyde, con Emma Thompson, Daryl McCormack.

Venerdì 4 agosto The Whale (Usa, 2022; 117’) di Darren Aronofsky, con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau.

Sabato 5 agosto Le otto montagne (Italia-Francia-Belgio, 2022; 147’) di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch. con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi.

Domenica 6 agosto La quattordicesima domenica del tempo ordinario (Italia, 2023; 98’) di Pupi Avati, con Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Massimo Lopez.

Lunedì 7 agosto Emily (Gran Bretagna, 2022; 130’) di Frances O’Connor, con Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Fionn Whitehead.

Martedì 8 agosto Spider-man – Across the Spider-Verse (Usa, 2023; 140’) di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson. Animazione

Mercoledì 9 agosto Animali selvatici (Romania, 2022; 125’) di Cristian Mungiu, con Marin Grigore, Judith State.

Giovedì 10 agosto La stranezza (Italia, 2022; 103’) di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone.

Venerdì 11 agosto Everything everywhere all at once (Usa, 2022; 139’) di Dan Kwan, Daniel Scheinert, con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan.

Sabato 12 agosto Rapito (Italia, 2023; 134’) di Marco Bellocchio, con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon.

Domenica 13 agosto L’ultima notte di Amore (Italia, 2023; 120’) di Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva.

Lunedì 14 agosto I peggiori giorni (Italia, 2023; 116’) di Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, con Antonella Attili, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ricky Memphis.

Martedì 15 agosto Indiana Jones e il Quadrante del Destino (Usa, 2023; 142’) di James Mangold, con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen.

Mercoledì 16 agosto Una relazione passeggera (Francia, 2022; 100’) di Emmanuel Mouret, con Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne.

Giovedì 17 agosto Stranizza d’amuri (Italia, 2023; 134’) di Giuseppe Fiorello, con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto, Fabrizia Sacchi.

Venerdì 18 agosto Barbie (Usa, 2023; 114’) di Greta Gerwig, con Margot Robbie, Ryan Gosling.

Sabato 19 agosto Last Film Show – anteprima (India-Francia, 2021; 110’) di Pan Nalin, con Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali.

Domenica 20 agosto Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno (Usa, 2023; 163’) di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames.

Lunedì 21 agosto Il corsetto dell’imperatrice (Austria-Francia, 2022; 105’) di Marie Kreutzer, con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister.

Martedì 22 agosto Super Mario Bros (Usa, 2023; 92’) di Aaron Horvath, Michael Jelenic, con Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day.

Mercoledì 23 agosto Forever Young (Francia-Italia, 2022; 126’) di Valeria Bruni Tedeschi, con Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel (vietato ai minori di 14 anni).

Giovedì 24 agosto Le otto montagne (Italia-Francia-Belgio, 2022; 147’) di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch. con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi.

Venerdì 25 agosto Jeanne du Barry – La favorita del re – anteprima (Francia, 2023; 116’) di Maïwenn, con Maïwenn, Johnny Depp.

Sabato 26 agosto Il Sol dell’Avvenire (Italia, 2023; 95’) di Nanni Moretti, con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando.

Domenica 27 agosto Barbie (Usa, 2023; 114’) di Greta Gerwig, con Margot Robbie, Ryan Gosling.

Lunedì 28 agosto Decision to leave (Corea del Sud, 2022; 138’) di Park Chan-wook, con Hae-il Park, Wei Tang.

Martedì 29 agosto La sirenetta (Usa, 2023; 135’) di Rob Marshall. Animazione

Mercoledì 30 agosto Delta (Italia, 2022; 105’) di Michele Vannucci, con Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio.

Giovedì 31 agosto Denti da squalo (Italia, 2023; 104’) di Davide Gentile, con Tiziano Menichelli, Stefano Rossi Giordani, Virginia Raffaele, Edoardo Pesce.

