CINQUANTA ANNI PER LA CARITAS DIOCESANA DI PISTOIA

Nella Chiesa della SS. Annunziata sabato 18 novembre è in programma un pomeriggio di incontro e preghiera. Nell’occasione sarà presentato anche il libro “Io sono Caritas: 50 anni di storie e persone in cammino”

PISTOIA. Festeggiare un traguardo importante, senza ovviamente dimenticare le persone colpite dall’alluvione del 2 novembre. Sabato 18 novembre si terrà nella Chiesa della Santissima Annunziata, la giornata di festa per i 50 anni dalla fondazione di Caritas Pistoia.

Il programma prevede l’accesso per i partecipanti a partire dalle ore 15.15 con l’introduzione ed il saluto del direttore Caritas Pistoia, Marcello Suppressa, a cui seguiranno i saluti delle autorità presenti. A seguire, alle ore 16.00, la Santa Messa presieduta dal vescovo.

Al termine delle celebrazioni, indicativamente alle ore 18.00, la tavola rotonda con titolo Caritas ieri e oggi: la nostra presenza sul territorio, momento in cui è prevista anche la presentazione del volume Io sono Caritas: 50 anni di storie e persone in cammino che raccoglie le testimonianze dei tanti volontari e persone che hanno supportato l’attività della Caritas in questi 50 anni e che accompagna il lettore dal passato verso il futuro, con tante attività in essere e molte altre in procinto di essere avviate

Al termine le conclusioni che sono affidate al Vescovo d Pistoia, Mons. Fausto Tardelli. Dalle ore 19 circa è invece prevista l’apericena solidale.

«L’azione della Caritas guidata dal discernimento – evidenzia il direttore Caritas Pistoia, Marcello Suppressa – non è qualcosa di statico ma una continua evoluzione con forme consone ai tempi e ai bisogni».

Tra le voci raccolte quella della prima direttrice, prima donna ad essere insignita di tale responsabilità tra le Caritas italiane, cioè suor Delfina Pocchiola.

«Gli inizi non sono stati sicuramente facili – ricorda suor Delfina – ma nessun ostacolo ci ha impedito di insistere per far conoscere questo nuovo organismo diocesano precisandone natura, mezzi e fine. Non abbiamo mai voluto lavorare da soli ma abbiamo cercato il coinvolgimento e le competenze di quanti a livello di enti, istituzioni potevano aiutarci a conoscere i problemi della comunità pistoiese e ad avviare insieme idonee soluzioni».

La partecipazione al pomeriggio è libera ma per motivi organizzativi è gentilmente richiesta la conferma della presenza contattando la Caritas Pistoia all’indirizzo email caritas@diocesipistoia.it .

[diocesi di pistoia]